O nadcházejícím víkendu ve dnech 24. a 25. února se sportovní festival přesune z Kopřivné do Ski Arény Karlov.

I v tomto areálu je umístěna velkoplošná obrazovka, na níž diváci mohou sledovat přenosy ze zimní olympiády v Jižní Koreji. Nachází se u čtyřsedačkové lanovky Karlov Ski Express.

Děd Praděd odemkne karlovské údolí

Sobotní dopoledne v areálu s dvanácti sjezdovkami pro rodinné i sportovní lyžování v devět hodin zpestří Děd Praděd, který od náměstka hejtmana Jana Krkošky převezme klíč a karlovské údolí Olympijskému festivalu symbolicky otevře.

Co všechno návštěvníky čeká? „Po oba dny pořádáme pro děti zábavné sportovní programy a za jejich výkony je odměníme dárky od sponzorů,“ uvedl Jaroslav Lukeš, zástupce Ski Arény Karlov, který si v letošní sezoně pochvaluje skvělou návštěvnost areálu s propojenými tratěmi všech obtížností o celkové délce dvanácti kilometrů.

Na sportovní vyžití se mohou těšit i dospělí, kteří si změří síly v alpském i běžeckém lyžování, biatlonu, orientačním běhu na lyžích, skialpinismu a snowboardingu. Organizátoři slíbili, že díky rozlehlému areálu závodníky v jejich sportovním výkonu nijak neomezí další akce Ski Arény Karlov.

V průběhu obou dnů bude v areálu vyhrávat taneční kapela R.U.M.rockband z Frýdlantu nad Ostravicí. „Návštěvníky, kteří se chtějí radovat ze závodění, zábavy i pobytu v našem krásně zasněženém jesenickém údolí, do Karlova srdečně zveme,“ vzkazuje Jaroslav Lukeš.

Mimořádné vlaky a autobusy posílí dopravu

Slezský železniční spolek vypravuje do Jeseníků v sobotu 24. února mimořádný olympijský vlak. Z ostravského Hlavního nádraží vyjíždí ráno v 6.56 hodin směrem na Opavu, Krnov, Bruntál do Malé Morávky. Tam na cestující bude čekat autobus, který je dopraví do karlovského areálu.

Lidé z Krnova a okolí mohou využít mimořádného vlaku z Krnova do Vrbna pod Pradědem, jezdí vždy po dvou hodinách. Mezi Vrbnem a Karlovem navíc pendluje v pravidelných hodinových intervalech (o víkendech po 30 minutách) kyvadlová autobusová doprava.

Podrobný program Olympijského festivalu Ski Arény Karlov