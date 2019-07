Na festivalu Pelhřimov - město rekordů společnými silami a s použitím pouze motorových pil nahrubo opracovali kmen lípy na sovu sedící na soklu. Stačil jim k tomu čas 2:58 hodiny a vytvořili sochu vysokou 138 centimetrů.

Nemuselo by to být až tak zvláštní, pokud by Erik s Reném nebyli ještě teenagery. Jak vidno, naučili se toho od táty, který je tvůrcem obřích soch a autorem největšího dřevěného betlému v životní velikosti na světě, opravdu hodně. Kdo se nedostane letos na slavnost, tomu doporučujeme při výpravě do Jeseníků výlet do Jiříkova na Sovinecku. Navštívit Pradědovu galerii U Halouzků /Otec a synové stojí rozhodně za to, uvidíte hned tři díla, která jsou zapsána v české části Guinnessovy knihy rekordů.

Na Drakově se Halouzkovi představí v sobotu odpoledne a s nimi také další umní řemeslníci, třeba kováři. „Jsme rádi, že mistři řemesla naši pozvánku na Drakov přijali, jejich ukázky práce už k lesní slavnosti každý rok prostě patří. Pozvali jsme také rytířské spolky Arma Ferre, Agripa, Arcus, Burmistry a katovny Ordál, chybět nebudou ani sokolníci s ukázkou výcviku dravců a samozřejmě též muzikanti a letos také mistr honáckého biče Láďa Šín, držitel několika titulů doma i v cizině,” potvrdil předseda Spolku Přátelé Vrbenska Karel Michalus.

Lesní slavnost Lapků z Drakova je hlavní akcí pořádanouh Spolkem Přátel Vrbenska a jeho jakousi „vlajkovou lodí”. Do lokality Drakov na trase mezi Vrbnem pod Pradědem, Mnichovem a Rejvízem se každý rok vydávají stovky a stovky návštěvníků.

Nad Drakovem, pod státní silnicí mezi Vrbnem p. P. a Heřmanovicemi, bude zřízeno parkoviště. Odtud se návštěvníci mohou svézt do místa dění turistickým vláčkem. A pro ty, kterým už to tolik nešlape, nebo nemají auto ani kolo, organizátoři zařídili dopravu přímo z Vrbna minibusem. Po oba dny bude vyjíždět od Sklárny TOMI v čase od 9 do 16 hodin, v sobotu každou půl hodinu, v neděli po hodině.

Lákadel bude na Drakově mnoho, od putování s vandrovní knížkou s hledáním zlatého pokladu, kuželny lesních skřítků a víl, nedělní soutěže plavení míčků po řece "Drakovský plaváček" až po koňskou drožku a poníky či vystoupení kapel. Na sobotu se chystá také ukázka tavení železa v replice středověké dřevouhelné pece. Chybět nebudou ani jarmareční stánky s výrobky lidových tvůrců, nebo stánky prodejců regionálních potravin a občerstvení.

„Někteří návštěvníci nechyběli snad na žádném z ročníků Lapků, rád bych ale také pozval ty, kteří lesní slavnost ještě neznají, třeba turisty trávící dovolenou v Jeseníkách. Přijďte se s námi pobavit a třeba také něco nového poznat,” zve Karel Michalus. Sobotní program poběží od 10 do 20 hodin, nedělní od 10 do 17 hodin.