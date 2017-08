Tedy pokud máte normální spolucestující a ne bandu rozeřvaných tatíků s pivními plechovkami a dětským paviáním stádem.

Vzdálenost z Třemešné do Osoblahy je 13 kilometrů vzdušnou čarou, vláčkem o sedm více. Provoz na 760milimetrovém rozchodu kolejí začal rokem 1898, dráha má neuvěřitelné 102 oblouky.

Jedeme doleva a zase doprava a zase doleva

Po vyjetí z Třemešné se dostaneme na nejmenší oblouk u nás, poloměr má jen 75 metrů. Důvodem klikatění se krajinou má být údajně předpis císařského Rakouska, že dráha se povoluje jen od délky 20 kilometrů a výše. Ovšem nedaleká trať z Ondrašova do Dvorců měří jen 11 kilometrů, tak to byla zřejmě snaha stavět co nejlevněji a využívat terénu.

Každoročně přibývá zájemců o jízdu úzkokolejkou. Aby se nalákali žízniví tatíci, je v historickém vlaku zapojen pivní vůz (pokud to bez piva nevydrží, mohou rovnou zůstat doma), pro děti mají připraveny různé akce. Třeba Pohádkový vlak s loupežníkem Hotzenplotzem, vlak Fajne leto, Strašidelný večerní vlak.

Historické vlaky mají od letoška ozvučení, takže pokud nebude ve vagoně kravál, můžete se něco o historii dozvědět i za jízdy. V historickém vlaku je pro kolaře připraven cyklovagón, jízda tu je takřka po rovině, docela pohoda.

Kapacita parního vlaku je 150 osob, je lepší si zajistit jízdenky rezervací pomocí místenky.

Vlak jede tak pomalu, že krajinu kolem vnímáte jako při chůzi.

Dráhu provozují Slezské zemské dráhy spolu s nadšenci Klubu přátel osoblažské úzkokolejky.

Kraj nudou neoplývá

Na cestě je několik atrakcí, které stojí za shlédnutí, zřícenina Fulštejn v Bohušově, Liptáňský bludný balvan, rozhledna Strážnice. Osoblaha žádnou historií nenadchne, jsou tu převážně panelové domy, na fotkách ve městě uvidíte, jak město vypadlo na počátku minulého století. starý je ti jen židovský hřbitov a zbytky městských hradeb.

Německy se Osoblaha jmenovala Hotzenplotz, německé bylo obyvatelstvo do roku 1945, obec byla z 90 procent zničena válkou, proto nová výstavba. Při dosídlování byly zbořeny i opravitelné domy. Město bylo před válkou proslulé výrobou paličkované krajky, ukázky jsou vystaveny na zámku v nedalekých Slezských Rudolticích

V roce 19622 byly odstřeleny i trosky cenného městského kostela. Pokud se chcete vypravit na jízdu párou, provozovatelé doporučují, nebrat si nic světlého na sebe, saze z lokomotivy dokáží oděv dobře zašpinit.

Zářijovou akcí na dráze bude Gastrovlak v sobotu 2. září.

Další informace