Prezentují se malé rodinné vinařství nejen z jižní Moravy, ale i z oblastí starého a nového světa, jejichž produkci běžně neochutnáte. Co vinař a co láhev to originál, klade se důraz na minimální produkci výroby, kde vinař uzavírá do lahve nejen víno, ale i své srdce.

K degustaci hraje příjemná živá hudba a zážitek dotváří moderní gastronomie, můžete si tak napárovat vybraná vína dle svých chutí a pocitů. V průběhu festivalu, můžete hlasovat o nejchutnější víno, či se zúčastnit přímo na pódiu, některé zábavné formy degustace.

Pražská náplavka mezi železničním mostem a Vyšehradskou skálou ožije vínem v sobotu 24. sprna.