Přijďte osvěžit svého ducha a hledat s námi jemné rozdíly v perlení vín z různých oblastí. Poznejte různé míchané drinky z vína nebo jen zapijte letní den pravou vinnou limonádou.

Prezentujeme malé rodinné vinaře, nejen z jižní Moravy, ale i z oblastí starého a nového světa, jejichž produkci běžně neochutnáte. Co vinař, co láhev, to originál, klademe důraz na minimální produkci výroby, kde vinař uzavírá do lahve nejen víno, ale i své srdce.

K degustaci hraje příjemná živá hudba a zážitek dotváří moderní gastronomie, která na Náplavku neodmyslitelně patří. Degustační sklo za 100,- s limitovanou edicí pro nejrychlejší. Již tuto sobotu 20. 7. mezi železničním mostem a Vyšehradskou skálou.