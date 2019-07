Prohlídková trasa vítkovickými koksovnami nepřináší možnost si na něco sáhnout nebo si něco vyzkoušet, ale spojuje důležité další prohlídkové trasy, které industrálním prostředím Dolních Vítkovic procházejí. Vedle Velkého světa techniky, U6, Gongu, Dolu Hlubina, Provozu Hlubina, koksovna přináší další možné poznání návštěvníkům, jak to v dolech a železárnách před lety fungovalo.

"Význam tohoto projektu, který se realizoval díky podpoře Moravskoslezského kraje je v tom, že se otevře nová perspektiva pohledu na Dolní Vítkovice, takže pustíme lidi a návštěvníky, kde to doposaváde nebylo možné a slibujeme si od toho, že z prohlídkové trasy Koksárenskou baterií č. V. budou pro návštěvníky a fotografy nové pohledy, třeba na Bolt Tower. Slibujeme si, že zpestříme prohlídkový Uhelný okruh. Návštěvníci, kteří půjdou z Dolu Hlubina projdou přes koksovnu až vysokým pecím," informoval ředitel Dolních Vítkovic Petr Koudela.

Koksovna, která nese hrdě nový název " KOX " je významnou architektonickou součástí jedinečného industriálního areálu. Na její záchranu bylo od roku 2018 do chvíle slavnostního otevření vynaloženo více než 11 milionů korun s tím, že většinu poskytl Moravskoslezský kraj. Za tyto peníze byl obnoven jak exteliér, tak interiér památky pocházející z roku 1831. Z provozu byla koksárenská technologie vyřazena v roce 1997.

"Dolní Vítkovice jsou jedním z klenotů našeho regionu. Tento areál vypovídá o průmyslové historii Moravskoslezského kraje a stalo se z něj lákadlo pro turisty i nejrůznější prestižní akce. Koksárenská baterie byla nepřístupnou součástí národní kulturní památky, její revitalizaci tedy považuji za skvělé rozhodnutí," řekl při slavnostním otevření Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje.

Náměstek hejtmana MSK Lukáš Curylo pak vysvětlil, že zpřístupněním prohlídkové trasy "KOX" se spojil technologický kruh težba uhlí a jeho zpracování, výroba koksu a výroba železa. I v současné době se výroba železa bez dávky koksu neobejde.

Zjednodušeně lze říci, že do 64 koksárenských baterií bylo zásobnikem naplněno technologicky zpracované koksovatelné uhlí. Uhlí se do baterií natlačilo a bez přístupu vzduchu se hmota zahřívala až na 1150 stupňů. Tento proces trval 16 - 18 hodin. Pak byla hmota vytlačena do připravených hasících vozů, kde koks začal za přístupu vzduchu hořet. Vůz byl převezen pod hasící vež, kde probíhal proces mokrého chlazení pomocí soustavy trysek. Zchlazený koks byl přepraven k vysoké peci.

První mimořádné prohlídky Koksovny se uskuteční již ve středu 17. července v době festivalu Colours of Ostrava. Uskuteční se 2x denně každý den festivalu.