„Výstava, kterou Milan Dobeš ještě neviděl, má tři oddíly. Návštěvníci uvidí obrazy, které ještě nikde nebyly zveřejněny, což jsou obrazy z jeho realistického období v padesátých let minulého století. Když jsem obrazy poprvé viděl myslel jsem si, že to kreslil Antonín Slavíček. Milan Dobeš se tak mohl celý život živit tímto realistickým uměním. Ale on ne. Začal se věnovat, a také v této oblasti vynikl, optickému umění, jehož opticko-kinetické a světelně-kinetické objekty jsou zde ve stále expozici,” představil základ narozeninové výstavy Jan Světlík, kurátor výstavy.

Ve druhé části návštěvníci uvidí výtvarná díla spousty světových výtvarníků a také mladých umělců, kteří zde na výstavě vyjadřují poctu Milanu Dobešovi. Mezi nimi jsou například profesor Ovčáček a další. Výrazné dílo - portrét Milana Dobeše, zde prezentuje výtvarnice mladé generace Ivana Štenclová.

„Ve třetí části výstavy jsme se inspirovali Jiřím Kolářem, který dělal koláže. Tak návštěvníci uvidí osmimetrové plátno krát dva metry, které je složeno z 66 výstřižků úspěchů Milana Dobeše. Jsou tam plakáty a další informace,” dodal Jan Světlík.

Jmenovaný exponát - Mediální mapa ze života Milana Dobeše - dokumentuje mimo jiné umělcův podíl na celosvětové výstavě EXPO 70 v Japonsku nebo na Expo 92 v Seville.

Dočasnou výstavu k 90. životnímu výročí Milana Dobeše si návštěvníci budou moci prohlédnout až do 1. září. V rámci výstavy se budou konat komentované prohlídky, jejichž termíny budou zveřejněny na webových stránkách Milan Dobeš Museum (www.milandobes.com).

Nově pojatá expozice zahrnuje reprezentativní zastoupení konstruktivistů a autorů op artu ze Švýcarska, Německa, Itálie i Ameriky, zůstane v muzeu v ostravských Dolních Vítkovicích nastálo.

Nové muzeum nesoucí jméno jednoho z nejvýznamnějších evropských představitelů konstruktivismu a průkopníka výtvarných kinetických Op - art objektů Milana Dobeše se otevřelo 17. července 2017 v ostravských Dolních Vítkovicích v multifunkční aule Gong pod názvem Milan Dobeš Museum. Spolupracuje s Galerií výtvarného umění v Ostravě i se světovými uměleckými institucemi. V České republice se jedná o jedinou galerii tohoto typu.