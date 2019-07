Hráčky České republiky pod vedením Vojtěch Albrechta ve spolupráci s celým realizačním týmem a za bouřlivého povzbuzování publika jak v Ostravě, tak ve Frýdku-Místku hrají skvěle.

Odehrály již deset utkání a většinou velmi dobře až výborně. Pravdou je, že se prozatím i dvakrát nezadařilo. Z toho jednou se nezadařilo hodně.

30. června: Česká republika - Litva 15:8, Česká republika - Švédsko 7:5.

1. července: Česká republika - Slovensko 6:2 - další zápasy se neuskutečnily, byla bouřka a pršelo. Hrálo se ve Frýdku-Místku.

2. července: Česká republika - Belgie 10:0, Česká republika - Francie 9:0, Česká republika - Španělsko 10:3.

3. července: Česká republika - Velká Británie 0:2, Česká republika - Irsko 4:3.

4. července: Česká republika - Itálie 0:10.

Utkání se hrálo v Ostravě na ústředním hřišti č. 1. Češky se snažily, seč mohly, ale na skvělé Italky prostě nestačily.

„Italky dokázaly prorazit přes naše nadhazovačky tvrdými odpaly, že padly čtyři homeruny, takže v tomto smyslu byly prostě dnes lepší. Ony na nás vzaly prostě nejlepší nadhazovačku, kterou mají, protože mají takový taktický plán. Je dobře, že jsme na ni stály a musíme najít prostě ještě způsob, jak ji porazit, až pojedeme na kvalifikaci do Utrechtu v Nizozemsku na olympiádu v termínu od 23. do 27. července. My jsme dnes naší nejlepší nadhazovačku z taktických důvodů šetřili,” řekl po utkání s Itálií reprezentační trenér Vojtěch Albrecht.

V pozdním odpoledni v 18:30 hodin nastoupily, po náročném utkání z Italkami, proti Francii. Vyhrály 7:6.

5. července je čeká ve 20:45 utkání s Nizozemskem.