Den otců připadá podle americké tradice na třetí neděli v červnu a tak v roce 2019 tento svátek otců připadl na 16. června 2019.

Vzhledem k tomu, že si v březnu připomínáme Mezinárodní den žen, v květnu Den matek tak není nic proti ničemu, aby se také oslavil Den otců. Den neotců se připomíná 19. listopadu.

Ostravskou slavnost otců Táta fest zahájil Zbyněk Pražák, náměstek primátora města Ostravy, který v současné době má v gesci kulturu. „Máme čtyři děti, z toho jsou tři v pubertálním věku. Vím o čem hovořím, když budeme mluvit o výchově. Otec v rodině je stejně důležitou složkou jako žena. Nemá dětem umetat cestičky v podobě peněz, dárků a podobně, ale ukazovat jim cestu. A to je hrozně důležité. S dětmi jsou prostě problémy, je to dobrodružná cesta. Říká se že syn v 15 letech si o samotě pobrukuje: co to mám za otce, ve 25 letech si řekne: no možná měl ten můj otec v něčem pravdu, ve 40: musím se jít zeptat táty a v 55 letech zalituje, posteskne si:- kdyby ještě táta žil, tak bych se měl koho zeptat,” řekl Pražák.

Náměstí se rozeznělo zpěvem Family Gospel Ostrava. Pořadatelé akce Rodinné a komunitní centrum Chaloupka odstartovali soutěž pro děti a jejich rodiče. Společnou cestou absolvovali sedm stanovišť, plnili úkoly a v závěru dne bylo i slavnostní vylosování cen.

„Tato akce se koná v městech po celé republice. Pro děti jsme připravili soutěž, kterou mohou plnit celé odpoledne. Vyzkouší si zde kreslení, lezení po hradu, řezání pilou a další práci se dřevem, hod míčkem na cíl a další zajímavé sportovní i výtvarné činnosti,” informovala o akci Anna Dobešová, koordinátorka vzdělávání pěstounů.

Rodinné a komunitní centrum nabízí cvičení rodičů s dětmi, Montessori klub a školku, vzdělávání s hlídáním dětí, poradenství pro rodiny, hudební výchovu, výtvarnou výchovu a výuku jazyků.

Návštěvníci akce Táta fest zhlédli vystoupení v zajímavém sportovním odvětvím Poledance - cvičení na tyči. Jde o náročné cvičení vyžadující sílu, ohebnost, pružnost, ladnost pohybů a pro diváka celkově pěkný a estetický zážitek. Majitelka Poledance Ostrava !!! Barbora Vojkovská vedla pro zájemce workshop - jak začít s poledance.

V mezidobí více než hodinu koncertovala kapela Rewind. V 17:15 pořadatelé vyhodnotili losováním devět soutěžících dětí, které obdržely pěkné věcné ceny. Na závěr zahrála kapela Rudy & The Navy.