Stálice repertoáru všech operních divadel - komická opera Prodaná nevěsta - si nově našla své místo i v nabídce Divadla loutek Ostrava. Režisér Marek Zákostelecký je také autorem scény, loutek a kostýmů.

"Prodaná nevěsta v Divadle loutek je skvělá příležitost pro rodiče či učitele, kteří by rádi seznámili děti s jednou z našich nejslavnějších oper, ale zároveň si nejsou jisti, zda už nazrál čas vzít je do velkého divadla. Inscenace je určená divákům od osmi let. Horní věková hranice v tomto případě neexistuje. Inscenace Prodaná nevěsta v Divadle loutek Ostrava nabízí skvělý zážitek pro celou rodinu," informovala po generálce inscenace dramaturgyně divadla Daniela Jirmanová.

Na známém příběhu se nic nemění. Děj se odehárává na vesnické pouti, lásku Jeníka a Mařenky ohrožují jejich rodiče. Do všeho se plete vykutálený Kecal a komediantům ve vsi k tomu všemu ještě uteče medvěd.

O hudební aranžmá a nastudování se postaral Vratislav Šrámek. Taneční kreace jsou v inscenací dílem choreografie Veroniky Knytlové z taneční skupiny VerTeDance.

V inscenaci hrají: Mařenka - Jana Zajacová, Jeník - Ivo Marták, Vašek - Marian Mazur, Kecal, dohazovač - Martin Legerski, Principál - Tomáš Rossi, Esmeralda - Edita Bandyová, Krušina - Aleš Petrič, Krušinová - Lenka Pavlíčková, Mícha - Petr Sedláček, Míchova druhá žena - Lenka Pokorná Macharáčková, Medvěd, Smetana - Jan Smyček.

Divadlo k premiéře připravilo výpravný program pro děti i dospělé. V něm, kromě představení osob a obsazení, se dočtou vše potřebné o osobnosti české hudby Bedřichu Smetanovi a také o tom, že první verze opery Prodaná nevěsta měla premiéru v Prozatímním divadle 30. května 1866. Libreto napsal Karel Sabina.

Podle programu, jehož textovou část napsala Daniela Jirmanová, dramaturgyně DLO, Bedřich Smetana operu upravoval třikrát. Definitivní verze byla uvedena v roce 1870. Výtvarné zpracování programu i plakátu k inscenaci vytvořil Tomáš Volkmer.

Program má také edukační hodnotu. Oprašuje známou pomůcku, jak si zapamatovat názvy oper Bedřicha Smetany:

"Když byli Braniboři v Čechách dala Prodaná nevěsta Hubičku Daliborovi za Čertovou stěnou. Viděly to Dvě vdovy, řekly to Libuši a bylo po Tajemství."

Premiéra v Divadle loutek Ostrava bude v pátek 14. června 2019 v 17 hodin. Další představení mohou diváci zhlédnout i v následujícím týdnu ve všední dny dopoledne. Nedělní reprízy se v programu objeví opět až na podzim.