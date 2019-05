Umožnila to skutečnost, že v současné době nemají žádné představení, se kterým jezdí na zájezdy. Nic to však nemění na tom, že si pro své příznivce pilně připravují hned dvě premiéry nových představení.

Divadelníci ze Slané se nyní krátce ohlíží za tím, co v souboru zažili. A nebylo toho zrovna málo, přestože se uplynuvší sezóna může zdát poněkud krátká. Ještě než proběhly derniéry obou představení, které měli na repertoáru – komedie Účel světí prostředky a dramatizace Malý princ – během pouhých tří měsíců, od září do listopadu, stihli odehrát hned sedm zájezdových představení. Poděkování patří každému, kdo se na těchto zájezdech podílel – hercům, realizačním týmům i pořadatelům na jednotlivých štacích.

Po derniérách následoval vánoční odpočinek a hned po Novém roce se opět začalo se zkoušením nových divadelních her. Poprvé v historii slánského souboru totiž začali zkoušet hned dvě nové hry najednou.

Jakkoliv to zní zajímavě, je s tím spojeno i několik rizik a výbor souboru, který schvaluje plán akcí, to odsouhlasil jen za splnění několika podmínek, bez kterých by mohlo být společné zkoušení ohroženo. Mezi podmínkami například bylo, aby si režiséři jednotlivých představení našli takové obsazení, které se nebude překrývat, nebo si zajistili samostatný realizační tým. Tím v budoucnu, v době zájezdových repríz, předejdou ochotníci tomu, aby se museli rozhodovat, kterému představení dají přednost. A protože se všechny podmínky podařilo naplnit, nyní už probíhají zkoušky a na podzim se diváci můžou těšit na dvě nové premiéry.

Mimo divadelní jeviště probíhala začátkem letošního roku také práce v zákulisí souboru. Výbor totiž zapracoval na nové verzi stanov souboru, které nyní už reflektují všechny povinnosti vyplývající pro činnost zájmových spolků. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou na začátku března a ochotníci za Slané doufají, že se minimálně několik dalších let budou moci věnovat už zase jen a jen divadlu. Mimo administrativní práci v zákulisí došlo také na práci fyzickou, při které proběhl úklid divadelního zázemí a úklid kulis a rekvizit z ukončených divadelních představení.

Plány na příští sezónu už soubor trochu naznačil, ale bude toho ještě mnohem víc. Do té doby se ve spolupráci se starostkou obce Slaná, Ivetou Pěničkovou, pokusí trochu adaptovat prostory divadelního zázemí a dojde také na částečnou modernizaci sálu kulturního domu ve Slané.