Koncert kapely Divokej Bill, který se odehrál ve čtvrtek 11. července, byl dokonalým letním zážitkem. Lídr kapely Vašek Bláha s ostatními členy rozproudili a nadchli publikum a předvedli v Sedmihorkách u Turnova dokonalou a zábavnou show plnou hitů.

Nejinak tomu bude také na koncertě Arakain a Lucie Bílé, který se v rámci pásma jednotlivých akcí Sedmihorského léta odehraje ve čtvrtek 1. srpna. Diváci se mohou těšit na vynikající koncert, skvělé songy a legendy na pódiu.

Na otázku v rozhovoru se zpěvákem Arakain Honzou Toužímským pro Sedmihorské léto, proč by měli lidé na koncert v Sedmihorkách dorazit, odpověděl: „Tak rozhodně by měli dorazit především proto, že se na ně těšíme. Ale také samozřejmě kvůli představeným novinkám z nové desky nebo kvůli fantastické zpěvačce Lucce Bílé se kterou si zase náramně užiju koncert.”

A jak on sám vnímá koncerty s Lucií Bílou?

„Koncerty s Luckou jsou báječný. Já jsem týmovej hráč a tak mě vždycky bavilo, když jsou na podiu alespoň dva zpěváci. Mohou se tak doplňovat, navzájem si zpívat vokály, užívat si to. Poprvé se tak dělo na přelomu roku 2004–2005 když jsem nastupoval za odchozího Petra Koláře, který byl v kapele dva roky. Bylo to skvělé turné, na které rád vzpomínám. Užili jsme si jako dva zpěváci na podiu spousty legrace. Teď v posledních letech si podobnou atmosféru užívám s Luckou, se kterou už máme na podiu po těch všech šňůrách zažitý věci, ale jiné je to v tom že Lucka je nádherná ženská a taky naprostý profesionál, se kterým je radost být na podiu a zpívat.”

Další akce Sedmihorského léta 2019:

1.8. – ARAKAIN A LUCIE BÍLÁ

8. 8. – KAREL PLÍHAL

13. 8. - DVA NAHATÝ CHLAPI - divadelní představení – Martin Zounar, Daniela Šinkorová, Matin Kraus, Martina Randová

15.8. – DASHA SYMPHONY (Dasha, Filharmonie Hradec Králové, Martin Kumžák)

29.8. – ANNA K.