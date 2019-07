Skvělá situační komedie divákům dokonale odstartovala vstup do prázdninových měsíců. Tím to ale nekončí. Nejrozsáhlejší festival, který patří v Českém ráji k nejoblíbenějším, bude pokračovat až do konce srpna. Jaký je další program?

V rámci divadel čeká na diváky druhé představení v srpnu, kdy se Martin Zounar společně s Martinem Krausem setkají nazí v posteli, ale netuší, jak k tomu došlo. Řešit to začne manželka jednoho z nich, která je v této situaci najde. Skvělá komedie Dva nahatý chlapi zaznamenala raketový start a od své české premiéry na počátku letošního roku vyprodává sály. Hudební část Sedmihorského léta pak odstartuje ve čtvrtek 11. července Divokej Bill s hity nadupaným koncertem.

Na otázku na co se v rámci koncertu v Sedmihorkách mohou diváci těšit, lídr kapely Vašek Bláha v rozhovoru pro Sedmihorské léto odpověděl: „Přivezeme to nejlepší, co máme. Samosebou i ty již zmiňované hity. Já vždycky upřednostňoval krátké festivalové koncerty, ale poslední dobou mě víc baví delší samostatný, není to takový úprk, člověk může pohovořit k lidem, můžou se zahrát i třeba pomalejší pecky, pak to samozřejmě zase napálit a přidávat do aleluja. Máme dokonce i tři novinky, tak dojde možná i na ně. Moc se těšíme, to bude pěkný večer.“

V dalším programu pak vystoupí Arakain & Lucie Bílá, Karel Plíhal, Dasha se svým projektem největších popových písní Dasha Symphony a léto uzavře Anna K. s akustickým koncertem. Rozhodně je nač se těšit.

Kompletní informace k akcím najdete na www.sedmihorskeleto.cz

čtvrtek 11. 7. od 20.00 hod

DIVOKEJ BILL

Po vyprodané O2 aréně míří všemi generacemi oblíbená stálice na Sedmihorské léto, kde odehraje samostatný koncert nabitý všemi peckami. Těšte se na hity jako Čmelák, Plakala, Malování, Znamení a mnoho dalších. Koncert je na stání.

sobota 20. & neděle 21. 7.

JÓGA KEMP V ČESKÉM RÁJI

V nádherném prostředí zahrady penzionu Recall s výhledem na hrad Trosky se koná Jóga kemp s cvičením jógy a přednáškami. Letošním jógovým hostem bude Zuzana Klingrová. www.jogakempvceskemraji.cz

čtvrtek 1. 8. od 20.00 hod

ARAKAIN & LUCIE BÍLÁ

Spojení kapely Arakain a Lucie Bílé slibuje naprosto nezapomenutelný zážitek. Přijďte si oživit legendární seskupení a užít si největší hity. To vše v dokonalé letní atmosféře Sedmihorského léta. Koncert je na stání.

KOMPLETNÍ PROGRAM - SEDMIHORSKÉ LÉTO 2019:

11. 7. – DIVOKEJ BILL

1. 8. – ARAKAIN A LUCIE BÍLÁ

8. 8. – KAREL PLÍHAL

13. 8. - DVA NAHATÝ CHLAPI - divadelní představení – Martin Zounar, Daniela Šinkorová, Matin Kraus, Martina Randová

15. 8. – DASHA SYMPHONY (Dasha, Filharmonie Hradec Králové, Martin Kumžák)

29. 8. – ANNA K.