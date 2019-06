Mezi vystupujícími nebude chybět Lucie Bílá, Arakain, Divokej Bill, Anna K., Karel Plíhal, Martin Zounar, Daniela Šinkorová, Dasha a mnoho dalších. Celoletní akce potrvá až do 29. srpna.

O start festivalu se letos postará situační komedie Plnou parou, která diváky velmi příjemně a vtipně uvede do letních prázdnin. Zápletka, která se odehrává v sauně luxusního wellness hotelu, je umocněna tajnou pracovní a milostnou schůzkou, touhou po dítěti a po sponzorském daru. To vše bravurně zamícháno, podtrženo oblíbeným Divadlem Palace a především skvělými a oblíbenými herci. Miroslav Etzler, Lenka Vlasáková, Jan Dolanský a další…

A že je nač se těšit potvrzuje i sama Lenka Vlasáková. V rozhovoru pro Sedmihorské léto Lenka Vlasáková uvedla: „Miluji, když se lidé smějí. A rozesmát je není jednoduché. Takže si představení Plnou parou hodně užívám.“

V komedii navíc hraje se svým partnerem Janem Dolanským a na otázku, jaké to je hrát se svým partnerem, odpovídá: „Je to už naše třetí spolupráce a užíváme si to. S Jeníkem je dovoleno vše, je to tvůrčí svoboda a jistota.“

Sedmihorské léto je oblíbeným celostním festivalem, kdy nabízí kvalitní kulturní akce, skvělou atmosféru a zážitky.

Další informace k akcím na www.sedmihorskeleto.cz

SEDMIHORSKÉ LÉTO 2019

30. 6. – PLNOU PAROU – divadelní představení – Lenka Vlasáková, Miroslav Etzler a další

11. 7. – DIVOKEJ BILL

1. 8. – ARAKAIN & LUCIE BÍLÁ

8. 8. – KAREL PLÍHAL recitál

13. 8. - DVA NAHATÝ CHLAPI - divadelní představení – Martin Zounar, Daniela Šinkorová, Martin Kraus, Martina Radová

15. 8. – DASHA SYMPHONY (Dasha, Filharmonie Hradec Králové, Martin Kumžák)

29. 8. – ANNA K. akusticky