První osobností, která bude mít na starost hned dvě přednášky - odpolední a podvečerní - je Monika Benešová. Dívka, která se sama vydala na nejtěžší hřebenovku světa - Pacific Crest Trail (PCT). A nejen, že ho zvládla dojít, což se podaří ročně necelým dvěma stovkám nadšenců (nutno podotknout, že z počtu třech tisíc), ale také ho zvládla v rekordním čase. Monika Benešová je navíc zatím jediná Češka, která PCT zdolala.

Přednáška, která se uskuteční v úterý 26. února a odstartuje tak Sedmihorskou zimu, bude plná zážitků a fotografií, bude velmi inspirativní pro každého, kdo má rád cestování, poznávání nových míst, motivaci a překonávání životních úskalí.

Mezi další účastníky Sedmihorské zimy pak budou velmi zajímavé osobnosti z oblasti kultury i životního stylu:

14. března - PROSÍM, SPINKEJ – Mgr. et Bc. Lenka Medvecová Tinková - Přednáška o spánku dětí - Naprosto zásadní přednáška pro rodiče dětí ve věku do 5 let. Na přednášce se dozvíte, jak funguje spánek, jaké jsou potřeby dítěte, jak zjistit, kde je problém a jak kreativně řešit nejčastější problémy se spánkem.

28. března - ZDRAVÁ VÝŽIVA V POHODĚ – Margit Slimáková Margit je přední česká expertka na zdravý životní styl a opravdové jídlo, autorka bestselerové knihy o zdravé stravě a životě. Přednáška o opravdovém jídle, o mýtech ve stravě, výživových omylech, o tom, jak nás jídlo ovlivňuje. Dozvíte se praktické tipy, objevíte, co v sobě skrývají potraviny – třeba i ty, které se prodávají jako velmi zdravé. Zjistíte čím si obohatit jídelníček a čemu se vyhnout a hlavně jak být se zdravou výživou v pohodě.

4. dubna 2019 - UMĚNÍ BÝT ZDRÁV – MUDr. Jan Vojáček, CFMP. Známý a velmi oblíbený funkční lékař, kterého můžete znát z veleúspěšných debat s Jaroslavem Duškem, který svými unikátními znalostmi a vědomým přístupem odhaluje skutečné příčiny nemocí a vrací lidem do života zdraví i radost. Svým přístupem boří mýty a mění pohled na nemoc i její léčení. Přednáška je určena pro zdravé i nemocné, pro ty, kdo hledají nové a lepší cesty a rozšiřují své obzory.

18. dubna 2019 - ARNY SHOW - Celovečerní Stand up comedy speciál jednoho komika je nejen o vtipu, ale i o názoru. S tím se buď můžete, nebo nemusíte ztotožnit. Každopádně se ale pobavíte. Arnošta Frauenberga znáte z pořadů Na Stojáka, Comedy Club a jako moderátora Evropy 2.

23. května 2019 - PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY HUBNUTÍ - Přednáška MUDr. Kateřiny Cajthamlové přinese mnoho odpovědí na vaše otázky. Přednášející je známá z pořadu Jste to, co jíte, DoktorKA a mnoha dalších.

