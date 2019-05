Cyklista při vjezdu na hranice města může zůstat v rozpacích. Vydat se na Ještěd nebo putovat kolem supermarketů či projet stezkou do Machnína a přejet přes Nisu transbordérem v Chrastavě směrem k Hrádku nad Nisou a pak dál přes Polsko a do Německa. Výlet na Ještěd od rozcestí u kostela sv. Bonifáce předpokládá šest kilometrů stoupání k vrcholu dominanty.

Samotné město nabídne cyklistovi hned několik možností. Pokud cyklista zvolí levý břeh Lužické Nisy a vydá se k Pilinkovu až do Dolního Hanychova, pak může vystoupat až na samotný vrchol Ještědu po silnici. To ale už není cyklostezka.

Lze použít také sedačkovou lanovku, která jezdí do 20. června od středy do neděle, o prázdninách každý den. Odtud je to na k hotelu tři kilometry s trochou stoupání chodníkem a silničkou. Zato zpět po silnici prudkým sjezdem až ke kostelu sv. Bonifáce, kde se může připojit ke značené cyklostezce č. 14, tedy k mezinárodní Odra – Nisa.

Mezi rodinnými domky a novými stavbami bytových domů jsou nádherné výhledy jak směrem k Ještědu, tak na Jizerské hory. Střídavě asfaltka s hrubě poškozeným povrchem vede přes Ostašov, historické bojiště Marie Terezie s Prušáky, což je možno si přečíst na tabuli z naučné stezky. Pruská vojska bitvu v dubnu roku 1757 vyhrála. Každoročně tuto událost připomíná Ostašovský spolek bojovým představením.

V Ostašově byl postaven kostel sv. Vojtěcha z iniciativy občanů ve dvacátých letech minulého století. Zatímco hanychovský kostel žije každou neděli po celý rok a je výstavnější, ostašovský je malý kostelík, připomínající venkovskou romantickou atmosféru. Ostašov žije lidovými oslavami svátků a poutěmi.

Cyklostezka už v Hanychově se rozděluje mimo uvedenou odbočku k Ještědu na dvě trasy, po jedné lze navštívit supermarkety a vrátit se zpět na směr k Machnínu. I tady jsou krásné výhledy v okolí Stříbrného Vrchu, koňské farmy, golfu a letiště.

Severnější strana vede kolem ostašovské školy a zahýbá do osady Machnín (čtvrť Liberce), aby nádherným sjezdem doslova zeleným tunelem dosáhla k rozcestí v dolní části Machnína. U mostu přes řeku Nisu se nachází důležitý bod pro občerstvení, potraviny zde mají otevřeno každý den až do osmi večer.

Cyklostezka vede dál podél řeky buď asfaltovými cestami nebo kamenitou stezkou do okolí hradu Hamrštejn dobrodružnou krajinou. Z Machnína je možno přes Stráž nad Nisou putovat zpět do Liberce.

Cyklistům lze doporučit pečlivé sledování mapy a najít správný směr ve změti značení. Většinou jde o komunikace bez velkého provozu jen s místními rezidenty. Na trase jezdí vlak do Žitavy a pokud v Liberci cyklista využije tramvaj, kola neplatí stejně jako na sedačkové lanovce. Výhodu mají i starší senioři - od 70 let jezdí libereckou MHD jen na občanku. Od pramene Lužické Nisy až do Machnína provázejí cyklostezku sjezdy i výstupy,