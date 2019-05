Počet zhlédnutí: 8

Cyklostezku Viničnou v Jizerských horách lemují bizarní skály i řopíky a pomníčky

Cyklostezka Viničná v Jizerských horách vede z Oldřichova v Hájích do Hejnic nádherným bukovým lesem. Štěrkovou cestu lemují žulová lavinová pole, bizarní skály a místy i řopíky. Spolu s ní prochází po modré značce poutní cesta, přes Poledník lze dojít do Bedřichova a nebo přes Špičák do Chrastavy.