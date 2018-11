Český Dub se svou komendou je součástí jedinečné poutní stezky Via Sacra po Euroregionu Nisa. Její tvůrci Volker Dudeck a Holm Grosse z Německa hodnotili českodubskou komendu jako památku evropského významu a o krajině hovoří jako o území víry a míru.

Před tisíci léty byly Vladislavice malou obcí, založenou českým králem Vladislavem I., datováno roku 1115. O jejich rozkvět na stezce do Budyšína se zasloužil poradce českých králů Markvartic Havel z Lemberka. Městečko později nazvané Böhmische Eiche (Český Dub) prožívalo po staletí krutá i mírová léta.

Svou mýtickou atmosférou johanitské komendy, postavené Havlem, se stalo v posledních létech přitažlivým nejen pro turisty. Před nedávnem zemřelý ředitel muzea Tomáš Edel doslova s krumpáčem vykopal johanitskou komendu i údajné zbytky románského hradu. I on se dnes stal mýtickou osobností, která vzbudila město z dlouholetého spánku, což dotvrzuje vyprávění průvodce muzea Martina Hesse.

Vzrůstající zájem návštěvníků potvrzuje slovy: „Je s podivem, že počet uzavíraných sňatků v naší komendě vzrůstá. Naposled číslo svateb dospělo ke dvěma a půl tisícům. Atraktivnost podzemí láká čím dál víc lidí, kteří chtějí tady uzavřít sňatek třeba v dobových krojích nebo přijedou v kočáře s koňmi. Výjimkou nejsou ani svatební hostiny, ty jsou pro nás náročné, protože druhý den musí být vše uklizeno pro turisty. Umožníme tady uspořádat oslavy, ale roste i zájem filmařů,” uvedl průvodce.

Ředitel Tomáš Edel byl člověkem, který nebyl oblíben mnichy z Jablonného v Podještědí. Ti mu již od počátku, kdy začal mluvit o johanitské komendě, vyčítali, že ze svaté Zdislavy dělá byznys. Je možné, že měli obavy ze sníženého zájmu věřících o poutní místo s ostatky Svaté Zdislavy. Navíc se Edel prezentoval jako nevěřící. Z nevýslovně pracovitého člověka chodila po Dubu doslova hrůza.

„Když lidé viděli jít ředitele muzea s krumpáčem a lopatou do terénu, děsili se, kde začne něco kopat,“ charakterizuje postavu ředitele Martin Hess. Bylo známo, že i mezi občany byli dobrodruzi, kteří za pár piv s ním kopali, jak on chtěl. Vypráví se také, že doslova vyhnal manžele z ložnice, kde měli letiště pod gotickým obloukem. Podobně se proboural do celé komendy a vytvořil ze skladu piva, brambor a zeleniny muzeum, kapli, koncertní síň, oddávací prostor.

Návštěvníci sem přijíždějí po celý rok, komenda je láká víc než hlavní budova muzea s Karolinou Světlou a historií Dubu. V bytě bývalého ředitele dnes zkouší folklorní lidový soubor Horačky. Ve svém repertoáru má soubor řadu tradičních pořadů. Dubáci jsou dalším spolkem ve městě, který se zaměřuje na udržování lidových tradic v životě obyvatel a spolu s Horačkami nabízejí zajímavé kulturní programy nejen v Podještědí.