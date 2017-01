Jsou místa, v jejichž blízkosti můžete jezdit roky, a přesto díky bujné vegetaci zůstávají utajena. Až když opustíte pohodlí auta či autobusu a vydáte se pěšky nebo na kole do lokalit, o kterých se domníváte, že je „notoricky“ znáte, můžete být hodně překvapeni.

Pokud ještě nově objevená místa podkreslí kulisy nekonečně modrého nebe nad hlavou, zářícího poledního slunce a jinovatkou vymalovaných luk a stromů, můžete si být skoro jisti, že se budete chtít vracet.

Zříceninu hradu Hamrštejna naleznete nedaleko cesty spojující libereckou čtvrť Machnín s malebným Kryštofovým údolím. Ze silnice ruiny neuvidíte ani v zimním období, kdy přece jen okolní bučiny propouští více světla.

Pojedete-li vlakem z Liberce směrem na Chrastavu a Žitavu, budete pod zříceninou přímo projíždět, dokonce je zde i zastávka na znamení, tuto možnost však nabízí jen několik málo spojů. Optimální je vyrazit po žluté značce z centra Machnína, je zároveň i součástí cyklostezky Odra-Nisa. V mrazivém dopoledni jsme ale žádného cyklistu nepotkali.

Asi po kilometru dorazíte do osady Hamrštejn, podél stezky provází romantické meandry Lužické Nisy. Pro ty, kteří znají řeku jen regulovanou uměle vybudovanými koryty, skoro překvapující zážitek. Po několika stech metrech řeku a údolí překlenuje 225 metrů dlouhý železniční viadukt, není tak vysoký ani známý jako nedaleký křižanský, ale své kouzlo má.

Po dalším přibližně půl kilometru mírným stoupáním dorazíte k úbočí Zámeckého kopce, na jehož vrcholu ční zbytky středověkého hradu. Místo pro stavbu Hamrštejna nebylo vybráno náhodou, srázy jsou velmi strmé a ze tří stran kopec obtéká Nisa.

Hrad byl založen v první třetině 14. století, plnil funkci opevněného sídla, správního centra pro okolní majetky Bieberštejnů. Zejména měl zajistit kontrolu nad těžbou a zpracováním železné rudy.

Jméno hradu je často spojováno s existencí hamru, kde se pomocí bucharů poháněných vodním kolem zpracovávalo surové železo. Několikrát změnil majitele, nejdéle byl v držení Bieberštejnů, byl dobyt i husitským oddílem Jana Čapka ze Sán, v polovině 16. století již opuštěný; již nebyl obnoven. Ještě v roce 2008 byl na seznamu nejohroženějších památek. V roce 2011 byla dokončena NPÚ první část jeho stabilizace a konzervace, aby tato kulturní památka mohla být uchována i dalším generacím.

Další unikát naleznete přímo pod hradem, pod mostem přes řeku Nisu. Je jím transbordér neboli gondolový most, jediný v Čechách. Že nevíte co to je? Upravená lanovka. K dopravě přes řeku užívá kabinku zavěšenou na kladkách. Kabinkou pohybují přímo cestující tím, že tahají za lano.

Kladkostroj je sestavený tak, aby cestující nemuseli vynakládat velkou sílu. Zařízení nahradilo strženou lávku povodní v roce 2010, dnes je součástí turistické stezky i cyklostezky. Doporučuji vyzkoušet, další podobný byste našli až v německém Porúří.

Můžete se vydat i na naučnou hornickou stezku, která vede pod hradem.