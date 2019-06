„Letošní výsledky předčily očekávání všech, kteří se na projektu podílí. Energie, kterou ve školách do sběru učitelé i žáci vkládají, má velký smysl. Tentokrát se podařilo vybrat dvakrát víc mobilů než vloni. Zapojují se také rodiče a prarodiče dětí a společně tak pomáhají šetřit primární zdroje, suroviny a přírodu před další těžbou. Díky recyklaci získáme z mobilních telefonů cenné druhotné suroviny, které poslouží k výrobě nových produktů,“ komentovala výsledky sběrové kampaně Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, společnosti, která soutěž organizuje.

Kritériem soutěže byl počet odevzdaných mobilních telefonů na žáka. Vítězi se staly děti z Výtvarného kroužku Šikulové ze Svijan na Liberecku, druhé místo náleží ZŠ a MŠ Lesnice v Olomouckém kraji a třetí je Základní škola Vápno z Pardubicka. V kategorii škol s více než 400 žáky zvítězila Základní škola Brno, Arménská 21. Stejně jako v minulých letech získaly i tentokrát nejlepší školy jako odměnu výlet do Zoologické zahrady a návštěvu moderní recyklační linky drobných elektrospotřebičů společnosti Enviropol v Jihlavě.

„Jsme rádi, že se akce setkala s takovým ohlasem. Je vidět, že si žáci uvědomují potřebu recyklace a šetření nerostných zdrojů. Sběrem více než 20 tisíc mobilů ušetřily školy takové množství ropy, jaké by stačilo automobilu střední třídy k ujetí 242 cest z Prahy do Lisabonu a zpátky,“ doplnila Eva Zvěřinová, manažerka marketingu společnosti Asekol, zakladatele projektu Věnuj mobil.

Jako první se na výlet do Jihlavy vydali žáci z Lesnice. „V programu Recyklohraní jsme zapojeni od roku 2008 a kampaně Věnuj mobil a pojeď do ZOO se účastníme pravidelně. Praktická zkušenost s tříděním a sběrem je přirozeným doplněním výuky a tematických úkolů. Exkurze i celý výlet do Jihlavy jsme si moc užili, bylo to hodně poučení s velkým přesahem a přínosem do života pro naše děti a žáky,“ uvedla ředitelka školy Marie Effenberger Rychlá.