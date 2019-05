Malá podještědská vesnička včera ožila 5. ročníkem Festivalu Karoliny Světlé, který organizátorky několika spolků a sdružení připravují velmi pečlivě a nepochybně s láskou. S láskou ke svému kraji, a především ke Karolině Světlé, jejímu odkazu a dílu. Stejně pečlivě, jako tato výjimečná žena a spisovatelka dokázala vykreslit postavy svých románů, připomněl celý festivalový den její osobnost. Jako by tahle silná žena někde poblíž tiše přihlížela a na vše laskavě dohlížela.

Výjimečnou ženou je bezesporu též Lucie Freiberg, rodačka z Liberce, která na festival už po několikáté přijela společně se čtyřiceti nadšenci zpěvu, co vystupují pod jménem Lucky Voice Band.

Pro svůj koncert vybrali pestrý repertoár, který celkově velmi slušel skromné kráse venkovského kostelíku a dokonale ladil s nevtíravostí celého festivalového programu.

Zazněl spirituál o duši, která plesá radostí, píseň inspirovaná Keňou, africká modlitba vděčnosti, ale i píseň, známá z počítačové hry a několik radostných lidovek. Mnohým posluchačům běhal mráz po zádech při písni, která zazněla na Titaniku těsně před jeho potopením.

Smíšený pěvecký sbor Lucky Voice Band opět dokázal, že je doslova a do zpěvu sborem, kdy čtyřicet hlasů dovede rozeznít mnoho tónů v srdcích posluchačů. Všechny přítomné ženy zjihly při přídavkové písni Ještě Tě mám plnou náruč a potom celý kostel pár minut bouřlivě tleskal při závěrečných ovacích.

Sbor se právě pilně připravuje k účasti na Festivalu Antonína Tučapského ve Vyškově, na soutěžní přehlídku amatérských pěveckých sborů. Jsou ve skvělé formě, a proto přejeme, ať jim to ve Vyškově ladí a jsou v soutěži úspěšní. Karolina Světlá, pokud by mohla, by jim k tomu jistojistě připojila své upřímné požehnání.