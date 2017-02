Sklárny v Bedřichově připomínají už jen archeologické nálezy. Jejich sláva zanikla po odsunu Němců. Před padesáti lety sem přicházeli většinou jen turisté a okolí žilo lesními dělníky, skláři končili se zaváděním státních podniků.

Mnozí z lidí, co pracovali v lese, používali lyže a do Bedřichova pomalu začíná pronikat lyžování. V šedesátých letech nebylo snadné obstarat si lyže, přesto se začíná rozvíjet zájem o pořádání závodů. Jsou vyznačeny tratě v nejbližším okolí Bedřichova s přísným zákazem vstupu.

Lyžaři se hmoždili a stěží zvládali turistické lyže. Nejčastěji se mazalo svíčkou, která při stoupání sice nezabírala, ale přece jen lyžování usnadňovala. Byly i značné problémy vůbec se do Bedřichova dostat, Liberečtí vyjeli autobusem do Rudolfova a odtud už se dalo jet třeba k přehradě na Černé Nise nebo do Bedřichova.

Prvními pořadateli závodů byly tělovýchovné jednoty. Populárním závodem, který se později rozrůstal, byl závod horolezců liberecké Lokomotivy v roce 1968. V roce 1970 se závodu účastnilo i čtrnáct horolezců, kteří se připravovali na expedici do Peru, kde zahynuli. Na jejich památku je konán závod jako Jizerská padesátka - Memoriál expedice Peru.

V sedmdesátých letech vyhlásila česká vláda úsporný hospodářský program s podporou střídmého stravování a větší účasti na sportovních akcích, což mohla být i reakce na zvýšenou konzumaci alkoholu, navíc nedostatku potravin v obchodech.

Lyžování výrazně podporovaly odborářské organizace a účastníkům poskytovaly různé příspěvky nebo úlevy. V roce 1978 se tak účastní rekordní počet 7800 závodníků. Na závod přijížděli lidé z celé republiky, netrénovaní a mnoho z nich závod nedokončilo. Nutno podotknout, že start závodu na Hrabětické louce a doprava byly perfektně organizovány.

V posledních letech doznal závod výrazné změny. Trať je dokonale připravována. Účast bývá omezena a je připraven i dokonalý servis. Mezi závodníky se dříve objevovali jen jednotlivci převážně z Německa. Dnes je závod zařazen do série mezinárodních závodů a přijíždějí sem nejlepší lyžaři z celého světa.

Jizerskou padesátkou žije celý Liberecký kraj a jde o významnou nejen sportovní, ale i kulturní akci. Závod podporují nejen státní instituce a političtí zástupci, ale i řada firem, které se představují jako donátoři nebo i se svými produkty. Atmosféra je cítit především v Liberci a Jablonci nad Nisou, odkud je rekrutováno nejvíce dobrovolníků amatérů i profesionálních rozhodčích a pořadatelů.

Letošní závod je slavnostní svým padesátým výročím. Divákům lze doporučit nechat auto na městských parkovištích a vydat se do Bedřichova linkovým autobusem nebo městskou dopravou z Jablonce autobus č. 101, v Liberce autobus č. 18. Závod se koná ve dnech 17. - 19. února, hlavní závod bude odstartován v neděli 19. února.