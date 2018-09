Vzpomínky na genia

Příchovice jsou obcí dvourozhlednovou. Na vrchu Hvězda nad vsí stojí kamenná rozhledna Štěpánka, u níž je také umístěna cimrmanovská pamětní deska. V čápovském areálu najdete Muzeum Cimrmanovy doby.

Fragmenty připomínající odkaz známého českého génia a dobrodruha jsou rozesety nejen po Liptákovsku, vzpomínky na Járu se zachovaly i v oblasti Jindřichohradecka a na dalších místech tehdejší monarchie. Cimrman byl skutečným světoběžníkem, U Čápa se o tom můžete přesvědčit i vyzunknutím výborného piva Světoběžník nebo Vídeňák, vařeného v minipivovaře k poctě největšího z Čechů.

Maják Járy Cimrmana, jak se rozhledová věž spojená s relikviální místností Cimrmana, kde spatříte mnoho z Járových vynálezů, jakožto i pamětihodností na něj nazývá, stojí ve svahu od roku 2013.

Uskutečnila se tak Cimrmanova myšlenka, se kterou Jára přišel při toulkách po Liptákově. Postavit „věž, ne nepodobnou té pařížské". Rozhlednu postavila společnost NAGA podle projektu architekta profesora M. Rajniše.

Maják je skvělým dílem takzvané přírodní architektury. Podstavu, kde je pokladna, bufet a sbírky odkazující na Cimrmana, tvoří v místě vytěžený kámen.

Dřevěná stavba z borového dřeva s točitým schodištěm po obvodu má dubové schodiště, přitom je vzdušná a siluetně se podobá majáku. Korouhev na vrcholu je ve výšce 25,6 metru, vyhlídka se nachází ve výši 18 metrů. Průměr věže je 4,7 metru. Při výstupu popatříte velké fotografie z her Járy Cimrmana, jak je uvádí divadlo nesoucí jeho jméno.

Postavením byl naplněn dobrodruhův záměr, Maják je nejvýše položeným majákem světa, je ve výšce 803 metry.

Cimrmanologie

V Cimrmanové muzeu nahlédnete do jeho domácnosti i do škamen. Uzříte geniovu bustu poničenou při napařování klobouků, dívčí šaty z Járova dívčího období, vypouštěcí talíř a další předměty.

U vchodu vyvěrá pramen Alík, psí voda na posílení srsti a a štěkotu. Je tu i přenosná cela, ale když vězni zjistili, že po jejím převrácení mohou uprchnout, od používání se upustilo.

Největší Čech

Cimrmana musíte mít v krvi, řadě méně známých Čechů jeho geniální počiny připadají třeba směšné až nanicovaté. Jen skuteční fajnšmekři ocení jeho přínos historii. Jára Cimrman získal va anketě o největšího Čecha c roce 2009 první místo. Musel ho ale postoupit císaři Karlovi IV. My znalí ale víme své...

Vymyšlený Liptákov

Liptákov je vymyšlená obec, spojená s Járou Cimrmanem. Z cimrmanovských her vyplývá, že se jedná o obec poblíž Tanvaldu. Cimrman tu měl pobývat od roku 1902 do vypuknutí světové války, v níž stopa genia končí, jak to známe ze snímku Jára Cimrman, ležící, spící.

Dílo Cimrmanovo bylo pro svět objeveno údajně roku 1966 doktorem Evženem Hedvábným, který našel v truhle vynálezcovu pozůstalost. Od té doby je zaznamenána Cimrmanova nehynoucí neexistenční existence.

Filmový Liptákov se nachází ve Vesci u Sobotky.