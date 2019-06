Nejnižší vypsaná mistrovská kategorie nese označení D a je vrcholem pro týmy ze čtvrtých a pátých ligových úrovní. V ní měl region jediné želízko v ohni jmenovitě rezervu Černého Supa Starý Rokytník. Vystoupení to ale bohužel slavné nebylo. Ve skupině dvě vysoké porážky 2:7 a v předkole play off další jednoznačné skóre 1:5 odsoudilo supáky k 17. místu.

Podstatně radostnější bylo mistrovství áčkové. V něm totiž novopečený mistr Královéhradecka českoskalická Prima Plus napravila svůj loňský nezdar, kdy se odporoučela již po skupinové fázi. A co víc, tentokrát si to dokráčela pro medailové umístění konkrétně pro bronz, když ji v semifinále stopku vystavil nakonec stříbrný tým Sněženka a Machři Hořice na Šumavě. Ten tým, který v dubnu ve Žďáru nad Sázavou zaskočil druhým místem v republikovém finále Ligového poháru, kde za sebou nechal řadu superligových celků.

I přesto, že Českoskaličtí vezou z druhé nejprestižnější kategorie šampionátu bronz, má tento jejich skvělý počin, který v historii ještě žádný tým regionu nezaznamenal, bohužel i hořkou příchuť. Touha po postupu do Superligy - nejvyšší soutěže v zemi - se rozplynula těsně před jejími branami. Do ní mají totiž volnou vstupenku pouze první dva týmy. Hráčům Primy by se Superliga otevřela jen za předpokladu, že by právě finalisté postup odmítli.

Top soutěží celého dvou víkendového šampionátu je tradičně kategorie Elite, do které se probojovala nejlepší osmička základní části nejvyšší soutěže republiky Superligy. A mezi touto skvadrou nechyběl vítěz posledních dvou šampionátů celek 40+ Trutnov. Mistrovství se v této kategorii hrálo oboustranným k. o. systémem (pavoukem), tedy ze soutěže byl vyřazen tým, který prohrál ve dvou zápasech.

Trutnov překvapivě klopýtl již v tom prvním, když nestačil výsledkem 5:10 na brněnský Mustang, až čtvrtý tým středovýchodní konference základní části. Hned v následujícím duelu na levé straně jednou poražených ho čekal další křest ohněm, to když narazil na loňského finálového protivníka a úřadujícího vítěze Ligového poháru Ložiskovou mafii Pšov.

Po dramatickém průběhu, kdy Trutnovští byli za stavu 6:8 již jednou nohou venku, nakonec po výhře 10:9 po prodloužení slavili šťastný postup do dalšího kola. Tato vítězná bitva je konečně nastartovala a po výsledcích 10:3, 10:5 a 10:8 nad Maséry Hradec Králové, Gerlichem Fulnek respektive Mustangem Brno, stanuli opět ve finále.

V něm se Trutnov postavil Olympii Tábor, a protože byl v souboji tím, který si finále vyházel z levé strany jednou poražených, musel k zisku titulu na rozdíl od Tábora vyhrát hned dva zápasy. Stalo se tak, to když první zvládl skórem 10:6 a druhý 10:8. Pokud by byl přítomen sportovní moderátor Robert Záruba, oprášil by svoji kultovní hlášku z přelomu tisíciletí: VÍTEJ ZLATÝ HATTRICKU! Ano, hráči 40+ Trutnov jsou v naší zemi potřetí v řadě těmi nejlepšími - trojnásobní MISTŘI ČESKÉ REPUBLIKY!