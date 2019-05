Oba čtvrtfinálové souboje byly nadmíru zajímavé. Postup z nich slavily Vichřice z Ještědu a Želvičky Broumov, když své protivnice Medvědice Velký Třebešov a Baník Žacléř udolaly výsledky 10:8 ve druhém případě dokonce 10:9.

V semifinále šokovaly Vichřice, které podruhé v řadě vyhrály 10:8 tentokrát nad suverénkami základní skupiny B Dračicemi Hradec Králové. Naopak Želvičky dle papírových předpokladů nestačily na vítězky A skupiny Fčely z Baníku Žacléř, kterým podlehly 4:10.

Dračice nezvládly ani duel o bronz, který byl navíc vstupenkou na český šampionát. Tu si vysloužily Želvičky, které své protivnice zdolaly opět těsně 10:8.

To finále mělo klidnější průběh. Fčely si v něm Vichřice pohlídaly a po vítězství 10:4 slavily pátý titul mistryň Královéhradeckého kraje v řadě. V desetileté historii ženské ligy si připsaly již šestý triumf a jsou suverénně nejúspěšnějším týmem historie.

Překvapující je jméno stříbrného týmu - Vichřice. Ty se do letošního play off protáhly především kvůli kolapsu obhájkyň stříbra Ďáblic z Náchodska v závěru základní skupiny a štěstí se jich evidentně nepustilo až do sobotního finále play off.

Kompletní trio medailistek bude Královéhradecký kraj reprezentovat na blížícím se Mistrovství České republiky. Fčely čeká navíc těžký úkol obhájit pozici 2. vicemistyň. Český šampionát se uskuteční ve dnech 1. a 2. června v Králíkách u Nového Bydžova.