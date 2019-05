Ústředními turnaji bohatého programu byly tradičně TOP Mastery. V mužské kategorii se žádné překvapení neudálo a přední příčky si rozebrali favorité v čele s vítězným Pavlem Drtilem, který v turnaji nepoznal hořkost porážky.

To mezi ženami se k údivu všech turnajem protrápila nejúspěšnější hráčka Alena Gregůrková. Ze základní skupiny postoupila doslova s odřenýma ušima a ani v play off se její hra nezlepšila a v konečném pořadí zaujala až čtvrté místo. V souboji o bronz ji poprvé v kariéře porazila Magdaléna Mašková, která ji zároveň vrátila porážku z březnového finále TOPky. To si tentokrát zahrály Eva Košťálová a Radka Hrnčiariková, když po vyrovnané bitvě s výsledkem 4:3 byla šťastnější první jmenovaná.

Ovšem paradoxně Hrnčiariková byla ve Dvoře tou, co své soupeřky válcovala, a to až s překvapivou lehkostí. Základní skupinu vyhrála se ztrátou jediného legu, kde mimo jiných vyprovodila s nulou favoritku Gregůrkovou. A co víc - stejný kousek dokázala zopakovat i později v semifinále, kam se jí Gregůrková vrátila. Parádní tažení turnajem, jak bylo prozrazeno výše, sice do vítězného konce nedotáhla, přesto je stříbrná TOP medaile jejím dosavadním životním výsledkem.

V Nominačních Masterech, které jsou jednou z variant, jak si zahrát příští TOPku, obhájila březnové prvenství Eliška Hlavatá a v mužích slavil vítěz první letošní TOPky z ledna Petr Pašta. Do zářijových TOP turnajů se mimo nich kvalifikovali i druhá a třetí žena a muži do šestého místa včetně.

Hlavatá slavila zlato i v turnaji dvojic, kterého dosáhla po boku Radky Strnádkové. Mužským párům vévodili Antonín Davídek s Pavlem Drtilem. Ten se stal se dvěma zlatými nejúspěšnějším hráčem dne. Skvělou formu naladili například i Hynek Dočekal a Josef Dlab, kteří startovali ve třech různých soutěžích a vždy stanuli na bedně.

Svůj prostor měla u terčů také mládež, a to v dopoledních hodinách, kdy absolvovala celkem dva turnaje - hlavní Master a doplňkový Open. A pořadí v Masteru naprosto kopírovalo to z Openu, tudíž turnaje dětí měly pouze jediného vítěze. Byl jím čerstvý člen národního týmu mládeže pro nadcházející evropský šampionát Matěj Malach.

Kompletní výsledky lze vyhledat na webu pořadatele www.sipky.org/khk-s.

Na organizaci podniku se podíleli cestovní kancelář Luna Tour Trutnov, společnost Willcap Trutnov, restaurace Hankův dům Dvůr Králové a Město Dvůr Králové.