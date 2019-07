V rámci koncertu je zařazen i ojedinělý dramaturgický počin. Ve světové premiéře zazní skladba Phantasia Kuksensis de Virtutis a Fuga baroque od docenta Eduarda Douši, která vznikla na objednávku festivalu Hudební léto Kuks a je na téma jedné ze šporkovských árií.

Houslista Jan Mráček zahraje sólové virtuózní skladby Johanna Sebastiana Bacha, Niccolò Paganiniho, Eugèna Ysaÿe a Fritze Kreislera. Sólové varhany v podání Wacława Golonky uslyší návštěvníci koncertu ve skladbách starých polských mistrů, Františka Xavera Brixiho, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a již zmíněné skladbě Eduarda Douši (*1951), pedagoga Pražské konzervatoře a Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Společnou závěrečnou skladbou bude Romantický kus č. 1 Antonína Dvořáka.

Jan Mráček, koncertní mistr České filharmonie, sólista a komorní hráč, patří již od dětství mezi nejvýraznější talenty své generace. Stal se nejmladším laureátem Mezinárodní soutěže Pražského jara 2010 a v roce 2014 získal první cenu na Stefanie Hohl Wettbewerb a prestižní Mezinárodní houslové soutěži Fritze Kreislera ve Vídni. Od roku 2011 je nejmladším sólistou Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Byl poctěn pozváním maestra Jiřího Bělohlávka na post koncertního mistra České filharmonie, kde působí i v současnosti. Sólově nadále koncertuje po celém světě, zahrál si například s Royal Philharmonic Orchestra, St. Louis Symphony, The Symphonia Boca Raton Florida nebo s Tchaikovsky Symphony Orchestra v curyšské Tonhalle.

Polský varhaník Wacław Golonka vystudoval hru na varhany na Hudební akademii v Krakově a pak u Hanse Haselböcka na Hochschule für Musik ve Vídni. Získal ceny na varhanních soutěžích v Praze a v Norimberku, zvítězil i na soutěži v Pretorii. Koncertoval v řadě evropských a asijských zemí, v Jižní Africe i v USA, ve významných koncertních sálech (Smetanova síň v Praze, Meistersingerhalle Nürnberg, Philharmonie Berlin, Nottingham Albert Hall, Cleveland Museum of Art, City Hall in Cape Town, UNISA in Pretoria) i ve velkých kostelích a katedrálách (Wien, Chartres, Utrecht, Lausanne, Oliwa).

Působí jako profesor varhanní hry na Hudební univerzitě Fryderyka Chopina ve Varšavě, vyučuje též na hudební akademii v Krakově a jako hostující docent též v Gdaňsku a Poznani.

Na následujícím koncertu festivalu 3. srpna vystoupí italský klarinetista Claudio Mansutti se souborem Apollon Quartet.

Festival pořádá Královédvorský chrámový sbor spolu se správou hospitálu Kuks. Finančně jej podpořilo ministerstvo kultury, Královéhradecký kraj a město Dvůr Králové nad Labem.