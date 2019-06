Poslední dny školního roku ve školách většinou studenti tráví na výletech nebo společným úklidem tříd a okolí školy. Poslední pondělí školního roku ale ve Střední škole – Podorlické vzdělávací centrum v Dobrušce nepatřilo výletu a ani úklidu, patřilo studentovi z Indie, který se na své české kolegy přišel podívat z nedaleké dobrušské firmy Koenig & Bauer Grafitec, která jako jediná v České republice vyrábí ofsetové tiskařské stroje a ve které je tento student na stáži. A se kterou SŠ – PVC také úzce spolupracuje.

Už první okamžiky ve škole byly pro Aravinda velmi překvapivé a nečekané. Věděl, že se jde podívat do české střední školy, ve které se vyučují hlavně strojírenské obory, a že ho čeká beseda se studenty, ale netušil, že jeho první kroky povedou do ředitelny. Zde už na něj čekal ředitel SŠ – PVC Ing. Vladimír Voborník, který ve velmi příjemném rozhovoru seznámil Aravinda nejen s historií školy a s obory, které se v ní vyučují, ale živě se zajímal o školství v Indii, které srovnával se školstvím u nás. A tento zájem Aravinda opravdu potěšil.

Ani při prohlídce školních dílen se mladý Ind nenudil. Například v obráběcí dílně si jenom posteskl, že dobrušským studentům závidí, že každý z nich může pracovat na samostatném soustruhu a že mají týden odborného výcviku, kdy se toho hodně naučí ještě před nástupem do zaměstnání. V Indii je odborné školství spíše teoretickou záležitostí a praktické zkušenosti pak absolventi získávají až v samotné firmě.

Při samotné besedě se studenty školy prvotní ostych z Aravinda opadl a tento mladý muž se rozpovídal nejen o sobě, ale povídal i o životě v Indii a s humorem odpovídal i na všetečné otázky budoucích robotiků.

A kdo vlastně Aravind je a jak se dostal do Dobrušky, to sám o sobě při besedě v jedné odpovědi na položenou otázku prozradil: „Jmenuji se Aravind Reddy Goulla a pocházím z města Hyderabad na jihu Indie, které má asi 7 milionů obyvatel a je to hlavní město státu Telangana. V Indii jsem dokončil bakalářské studium v oboru strojírenství a rozhodl se ve studiu pokračovat. Lákalo mě to vyrazit do světa. Díky mému oboru se nabízelo studium v Německu. Před dvěma roky jsem nastoupil na univerzitu v Rostocku. Ve třetím semestru magisterského studia jsem se dozvěděl o organizaci IAESTE, která zprostředkovává stáže ve firmách v zahraničí. Ze 180 firem jsem výběr zúžil na firmy mého oboru. Na seznamu zůstala, mimo několika dalších, firma Koenig & Bauer Grafitec. Vstupní pohovor přes Skype proběhl úspěšně a jsem tedy tady v Dobrušce.“

Při loučení po velmi příjemně strávených chvílích mezi studenty Střední školy – Podorlické vzdělávací centrum z Dobrušky Aravind poděkoval za vřelé přijetí a přiznal se, že nečekal tolik vstřícnosti, se kterou se ve škole setkal.