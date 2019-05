Celkem sedm družstev z technických středních škol z celé České republiky se ve středu 20. února zúčastnilo celostátní soutěže Práce v SolidCAM. Počítačový program SolidCAM slouží k programování CNC obráběcích strojů. Celkem 23 studentů mělo za jednu hodinu vytvořit software pro výrobu soutěžního dílu, který by pak šlo realizovat v samotné výrobě.

Patronem této soutěže je také město Dobruška a dobrušská firma König & Bauer Grafitec. Proto ve svých úvodních slovech starosta Dobrušky Ing. P. Lžíčař připomenul, že i díky Střední škole – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška získala ocenění „Město pro byznys“, neboť v tomto srovnávacím výzkumu je jedním kritériem také podíl středoškoláků a odborného vzdělávání ve městě. Ing. Slabý z KBA Grafitec vyzdvihl, že firma podporuje projekty, které pomáhají středoškolákům, proto podpořili i tuto soutěž.

Ing. Cimr z firmy SolidVision dodal: „My se zaměřujeme na základní znalosti studentů, nezkoušíme je z chytáků nebo špičkových metod. Jde nám hlavně o to, jestli studenti pochopili základ. Není to tedy nějaký extrémně složitý úkol. Pokud student úspěšně zvládne základ programu, tak má šanci uspět. Pokud umí něco navíc, tak má velkou šanci uspět. A když se naučí nějaké triky, kterých je v těch softwarech hodně, jak to například urychlit nebo usnadnit, to jim nejen v této soutěži hodně pomůže k úspěchu.“

Samotná soutěž byla opravdovým kláním, které probíhalo v klidném a tichém prostředí. Ringem tady byly dvě počítačové učebny a klid, který v nich vládl. Ruch pak nastal po samotné soutěži, kdy všichni netrpělivě čekali na výsledky a při dobrém občerstvení, které i letos pro tuto soutěž připravila SPŠ, OŠ a ZŠ z Nového Města nad Metují, si navzájem sdělovali dojmy a rozebírali soutěžní zadání.

Studenti ze Strážnice se svěřili s tím, že když poprvé soutěžní úkol viděli, tak měli hrůzu v očích, ale pak, když si uvědomili, že to vlastně probírali, tak už to tak složité nebylo.

Studenti z pořádající Střední školy – Podorlické vzdělávací centrum si posteskli, že na to byl krátký časový limit, ale díl nebyl tak složitý. A že se naučili něco nového a hlavně se porovnali s konkurencí ze škol z celé republiky. Jejich skvělé umístění na druhém (J. Soukup ), čtvrtém (F. Sedláček) a šestém (J. Macek) místě vypovídá o vysoké úrovni výuky na této škole.

A to byla právě ta správná motivace, neboť studenti nepřijeli do Dobrušky kvůli známkám, tady je totiž nikdo neznámkoval, oni chtěli zkusit něco dalšího, něco vyššího. Něco, na co mají. A forma soutěže je právě tou správnou motivací, kterou jim mnohdy učitel ve vyučovací hodině nedá.

Každá soutěž má svého vítěze. Měla ho i ta dobrušská. Stal se jím J. Lisek z VOŠ a SPŠ z Rychnova nad Kněžnou. Vítězem ale byl každý student, který zvládl naprogramovat obrobení soutěžního výrobku. A těch bylo 23 ze sedmi středních škol z celé republiky.