V tuto chvíli je již znám kompletní seznam účinkujících kapel, který naznačuje, že se metalový fanoušek opět bude mít na co těšit. Jako již tradičně pořadatel povolal do Pohoří ve východních Čechách kapely ze všech koutů Evropy - a to z dvanácti zemí včetně Česka. Festivalová dramaturgie je jako v předchozích letech sestavena tak, aby fanouškům nabídla neotřelá jména a dala okoštovat od téměř všech odnoží nejtvrdšího kovu.

Na pódiu se však také objeví již osvědčené kapely, které již v Pohoří byly k vidění a které zastupuje zejména tuzemský black metalový ROOT v čele s pekelníkem Big Bossem, nebo grindoví FLESHLESS.

Přesto se sestava festivalu skládá převážně z novinek, které ještě na scéně AMF a mnohdy ani v České republice nebyly k vidění. K mimořádným hudebním zážitkům tak budou jistě patřit vystoupení death metalových ANGELCRYPT z Malty, thrasherů SOLITARY (Británie), SUBLIND (Lucembursko), RISING DARK (Itálie) , WANTED INC (Německo), či internacionálů PIKODEATH (Česko-Německo).

Skotsko, které má na festivalu premiéru, vyslalo do Pohoří bandu CATALYSIS, Scénu s přívlastkem „core“ ve všech jeho podobách zastoupí maďarští KAZAH, čeští ANTHEMS, SILENT GENERATION a v neposlední řadě INPAIN, který již má na pódiu AMF své tradiční místo.

Death metal a jeho odnože jsou zastoupeny rovněž silnou sestavou, kterou tvoří kapely SPHERE (Polsko), PHYLACTERY a SCELETONS (Česko), nebo Lotyšští UNDUSTED. Symhonic death produkují čeští DUSTBORN.

Groove metalu se fanoušci dočkají od maďarských OMEGA DIATRIBE, Poláků DEADPOINT, nizozemských DISQUIET a alpský „farmgrind“ předvede parta BITCHFORK z Rakouska.

Jak je zřejmé, tvrdé hudby festival nabídne ve dvou dnech opravdu hodně. K tomu jako vždy kvalitní zvuk a kompletně zastřešený areál chránící jak před sluncem, tak před deštěm.

Svým fans festival už s letitou tradicí dopřává grátis stanovačku a sobotní snídani v podobě česnečky zdarma.

Vstupenky a další informace můžete získat na festivalovém webu www.agressivemusicfest.eu, nebo v celostátní síti Ticketstream.