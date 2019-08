Pavel Matuška během vernisáže, jež proběhla 5. července, připomněl, že humor patří mezi nejtěžší umělecké disciplíny. Měl určitě na mysli jak humor obecně, tak jeho četné varianty, tedy i humor výtvarný: „Humor může být hloupý nebo chytrý, osvobozující, provokující, absurdní, někdy nás vede k zamyšlení, jindy k úšklebku, někdy z něj mrazí. Nikdy by se neměl vysmívat a být zlý. Brutalita se vymýšlí snadno, ale vymyslet humor je docela těžká věc.“

O pravdivosti slov autora výstavy je možné se přesvědčit osobně a vystavená díla jsou k tomu unikátní příležitostí.

Nejlepší pozvánku k návštěvě výstavy Usmívání vystavil sám Pavel Matuška, který uvedl: „Rozhodně neuděláte chybu, když do svých letních (nebo podzimních) plánů zařadíte návštěvu půvabného Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Mám tu čest, u příležitosti mého životního jubilea, uspořádat v tamní zámecké Galerii Kinský samostatnou výstavu mé humorné tvorby. Vás si nyní dovoluji pozvat k jejímu zhlédnutí, a to by v tom byl čert, aby vám některá má, ve 13 komnatách vystavená dílka, nevyvolala úsměv na tváři... Děkuji za vaši přízeň a těším se na vaši návštěvu mé výstavy.“

A ten, kdo neodolá, a koho humor třebechovického rodáka osloví i okouzlí, může si v pokladně Nového zámku zakoupit výpravné knihy mapující tvorbu Pavla Matušky.

