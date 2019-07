Nabídka správy zámku na noční prohlídky s mottem "Gallasové a Clam-Gallasové: noblesa severních Čech" byla spolu s teplým letním večerem natolik lákavá, že jí „neodolalo“ 521 jedinců všech generací od dětí předškolního věku až po babičky a dědečky.

Úctyhodné číslo! V něm ovšem zcela určitě ještě chybí nejméně jeden kojenec, který absolvoval noční prohlídku v šátku na hrudi své maminky.

Nezasvěcený čtenář, který nestihl do Opočna přijet, se zřejmě ptá, co mají severočeští Gallasové a Clam-Gallasové společného s Colloredo-Mansfeldy? V tomto případě platí známé: Za vším hledej ženu. Byla to totiž Christina, rozená Clam-Gallasová, která se na počátku 19. století provdala za Colloredo-Mansfelda, a tak právě na ni opočenští noční prohlídky směřovali.

„Máme ji tu i na několika fotografiích, které se nám zachovaly v depozitářích. Její dcera Vilemína, provdaná Auersperg, byla velmi nadaná dáma – malovala, vyšívala, například navrhla interiéry romantického zámku Žleby,“ upozornil v místnosti s velkým rodinným portrétem Tomáš Kořínek, zřejmě nejmladší kastelán v zemi, s nímž 1. ledna tohoto roku přišel do Opočna elán, energie, nápady a otevřenost novým trendům. O šlechtickém rodu Gallasů a Clam-Gallasů, ale i Colloredo-Mansfeldů, toho ví tolik, že laik jen lapá po dechu.

Tuto i další informace porovnávající oba významné rody, které se zapsaly do historie země, se během putování lustry osvícenými komnatami návštěvníci dozvídali díky nabízeným textům.

„Máme i video o propojení všech Clam-Gallasovských objektů, zapojených do projektu, k němuž hraje Beethovenova skladba, protože on skládal jak pro Colloredo-Mansfeldy, tak hlavně pro Clam-Gallasy i z toho důvodu, že byl zamilovaný do Josefiny Clary-Aldringen, manželky jednoho z rodu a věnoval jí velké množství skladeb,“ ukázal na obrazovku Tomáš Kořínek.

Bylo zajímavé sledovat, jak si návštěvníci užívají vzácné okamžiky, kdy čas na prohlídku není omezen. „Jeden pán šel tudy již po několikáté,“ prozradila Jitka Tláskalová, která patřila mezi ty, jimž kastelán svěřil roli kustoda, a dohlížela na bezproblémový chod prohlídek.

Značnou pozornost přitahovaly obrazárny se speciálně nasvícenými exponáty. Vždyť vidět třeba výtvarně ztvárněné opočenské panství se nepoštěstí každý den.

Zámek Opočno je ovšem unikátní zevnitř i zvnějšku. Tři podlaží arkád, obklopujících nádvoří, fascinují ve dne, obzvláště však po soumraku. A pokud z nich znějí slavnostní fanfáry, jako tomu bylo díky Dobrušskému žesťovému sdružení v sobotu 20. července, dojem se násobí.

Překvapení ale nebrala konce ani ve chvíli, kdy se Clam-Gallasy a Colloredo-Mansfeldy cítil majitel vstupenky nasycen. Stará kuchyň s kotly nad ohněm uprostřed nádvoří a voňavé „mňamky“ podle receptů z let 1756 - 1825 z kuchařek rodu Clam-Gallasů, zachovaných na zámku ve Frýdlantu, měly velký úspěch a možná se dočkají vyznavačů také v 21. století.

Navíc vedle zážitků ze zámecké noci v Opočně si mohl účastník odnést do svého domova suvenýr v podobě lízátka s portréty členů rodu nebo dokonce hrací karty s jejich karikaturami.

A závěr? Zbývá dodat jediné: Vivat Opočno!