Článek od uživatele Dana Ehlová

Dokončení přístavby druhého patra Základní školy Trivium Plus v Dobřanech podpořil benefiční koncert

Plné jeviště i hlediště a výborná atmosféra, tak by se dal charakterizovat benefiční koncert Zpíváme a hrajeme do druhého patra, který se uskutečnil 15. května v Dobrušce na podporu dokončení projektu přístavby Základní školy Trivium Plus v Dobřanech na Rychnovsku.