Opočno reprezentovalo celkem třináct mažoretek. Děvčata soutěžila hned v několika kategoriích a úspěch se dostavil. Domů přivezly dvě cenné bronzové medaile.

Na stupně vítězů vystoupila Veronika Tošovská, která soutěžila se sólem na šampionátu teprve podruhé, a dalším oceněným bylo duo Markéta Horáková a Klára Peřinová. Všechna tři děvčata tím získala přímý postup na mistrovství ČR do Ronova nad Doubravou, to proběhne 18. a 19. května.

První soutěžní den byla na programu sóla. Svá vystoupení nejprve předvedly v kategorii junior mladší B Stella Hurychová, Anna Jurášková a Veronika Tošovská, dále v kategorii junior starší B Šárka Holubová, Lenka Holubová, Bára Štěpánová a Tereza Roubalová.

Některé z nich byly na soutěži poprvé, přesto podaly výborné výkony. V pozdních odpoledních hodinách sólo předvedly v kategorii senior A Martina Tošovská a Anna Ludvíková – právě ona své vystoupení zopakuje i na mistrovství ČR v Ronově nad Doubravou.

Druhý soutěžní den začal finálovými vystoupeními v kategoriích děti, junior mladší a junior starší - skupina A i B, kde už se bojovalo o medaile. Zde sobotní vystoupení zopakovala Anna Jurášková, Bára Štěpánová a Veronika Tošovská.

Veronika podala výborný výkon a získala úžasné 3. místo z celkového počtu třiceti pěti soutěžících. Uspěly také Anna Jurášková a Bára Štěpánová - ve své věkové kategorii obsadily krásné 5. místo a obě postoupily do Ronova nad Doubravou.

V odpoledních hodinách soutěžila dua všech kategorií. Opočenské mažoretky měly také velké zastoupení. V kategorii junior starší skupiny B soutěžily Bára Štěpánová s Renatou Smrčkovou a Renata Faltová s Terezou Roubalovou, které postoupily až do finále. V kategorii senior A reprezentovala Opočno dvě dua, a to Martina Tošovská s Annou Ludvíkovou a bronzové medailistky Markéta Horáková s Klárou Peřinovou. Všechna medailová vystoupení získala přímý postup na mistrovství ČR do Ronova nad Doubravou.

Pod vedením trenérky Věry Juráškové v Klatovech soutěžily i TÝNKY z Týniště nad Orlicí - Tereza Kolářová a Vanesa Habrová, obě v kategorii junior starší B. Jejich vystoupení byla skvělá a znamenala postup do semifinále, pro Terezu Kolářovou i do finále, kde obsadila krásné 6. místo, a bude TÝNKY reprezentovat i na MČR.