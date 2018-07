Slavnostní otevření proběhlo v pátek 13. července za účasti starostky Opočna Šárky Škrabalové, Martiny Berdychové, náměstkyně hejtmana, Ing. Jiřího Balského, ředitele pracoviště NPÚ v Josefově a ředitele Muzea a galerie Orlických hor Mgr. Tomáše Zelenky. Zpřístupnění nové muzejní expozice si nenechalo ujít také mnoho milovníků historie z Opočna i okolí.

Opočno v zrcadle času je vlastně spojením dvou výstavních linií. Vedle informačních panelů, fotografií, ilustrací a trojrozměrných exponátů z historie města se návštěvník může seznámit i s domem samotným, který je vzácným historickým exponátem sám o sobě, a proto popisky upozorňují na zajímavé detaily stavby.

Z části roubené stavení mělo svá tajemství v minulosti a má je i v současnosti. Právě o nich promluvila k hostům slavnosti starostka Opočna Šárka Škrabalová.

Nejprve připomněla, že dům je opředen pověstí o tajemném obrazu, který byl objeven v truhle, když po smrti služebné z opočenského zámku, která zde žila, sousedi pátrali po tom, co po setmění uvnitř svítí. Záře vycházela z tváře zobrazené Panny Marie, a tak byl vzácný obraz zasazen do zlatého rámu a stal se součástí oltáře v Mariánském kostelíku, kde se pak konaly ve svátek Nanebevzetí Panny Marie hojně navštěvované mše. Dnes kostelík slouží jako městská obřadní a hudební síň, a tak před lety došlo přestěhování oltáře do kostela Nejsvětější Trojice. Obraz však jeho součástí není….

A novodobá záhada? „V tomto domě byla na půdě umístěna časová schránka, vytvořená na počest krásného výročí, které si Opočno letos připomíná. Skrývá v sobě pro Opočno velké tajemství, které do ní vložilo nejen město samotné, ale i řada Opočeňáků, kteří budou doufat, že si jejich poselství za padesát let přečtou jejich vnučky a vnuci a za město Opočno ti, kteří ho budou po nás zvelebovat k obrazu svému,“ uvedla Šárka Škrabalová.

Nové muzeum vzniklo díky spolupráci majitele objektu, tedy města Opočna a odborníků z Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, což ocenila náměstkyně hejtmana Martina Berdychová: „Děkuji městu Opočnu, jak přistupuje k záchraně vzácných objektů, a muzeu v Rychnově nad Kněžnou, že se nestará jenom o své expozice, ale že spolupracuje i s dalšími městy v regionu a pomáhá jim interpretovat kulturní a historické dědictví.”

Otevření expozice je symbolicky spojeno s velkým výročím, jež si Opočno letos připomíná: uplynulo totiž 950 let od první písemné zmínky, nalezené v Kosmově Kronice české, a pravdivost písemného záznamu potvrdil i nedávný archeologický průzkum Trčkova náměstí.

„Je všeobecně známé, že Opočno je jedním z nejvýznamnějších měst českého království minimálně v raném středověku a na svou první písemnou zmínku může být právem pyšné. Vždyť se oněm hovoří o dvě stě let dříve než o všech ostatních významných městech v regionu,“ poznamenal Mgr. Tomáš Zelenka, ředitel rychnovského Muzea a galerie Orlických hor s tím, že považuje za čest, že právě zde mohli muzeum realizovat.

Nová muzejní expozice bude do konce prázdnin přístupná denně mimo pondělí, v září pak o víkendech.