Rozkvetlé bledule - a jsou jich tu tisíce, spíše však statisíce - totiž zabírají v zámeckém parku plochu zhruba jednoho hektaru a jsou v tomto množství opravdu raritou, za kterou do Kostelce přijíždějí milovníci přírody a kytiček ze širokého okolí.

A tak první březnová sobota s modrou oblohou a téměř jarním sluncem vylákala na procházku do zámeckého parku, kde bylo doslova kouzelně, spoustu lidí, od těch nejmenších po dříve narozené.

„Je to až neuvěřitelné, jakým fofrem během jednoho týdne v plné kráse rozkvetly sněženky, bledulky, talovíny, vyrazily narcisky a tulipány už jsou až sedm centimetrů vysoké,“ vylíčila postřehy z návštěvy parku Hana Růžičková a doplnila: „Tak se nám park oblékl do krásného bílo- žlutého kabátku na všech tradičních stanovištích. Bílé koberce bledulek jsou opravdu nádherné. To zjistily i včelky a přiletěly se napást - bručelo to tam jako v úle.“

Kvetoucí království jistě bude přitahovat pozornost i v příštích dnech. Pro ty, co kostelecký zámecký park navštíví poprvé, připomeňme, že je jediným parkem v regionu Orlických hor a Podorlicka, který je chráněn jako přírodní rezervace.

Byl založen díky majiteli bývalého kosteleckého panství a zakladateli hraběcí kostelecké větve hraběti Josefu Ervínu Kinskému během výstavby zámku v letech 1829 - 1835. Při založení parku, který je jedním z dendrologicky nejvýznamnějších parků východních Čech, byly citlivě využity vlastnosti zdejší přírody. Spolu s opočenským parkem je nejcennějším v rychnovském regionu.