V regionu Kladské pomezí je každoročně pro běžkaře upravováno téměř 300 km lyžařských tratí protkaných celým regionem Kladské pomezí a sousedním Polskem včetně osvětleného tréninkového okruhu v Machově, který je jediným svého druhu v regionu. Níže vám představíme pouze některé z nich.

Jedna z nejoblíbenějších běžeckých stop vede po hřebenu Jestřebích hor. Jedná se o známou a turisty velmi oblíbenou trasu z Odolova do osady Paseka, která je dlouhá přibližně 8 km. Z parkoviště od věznice na Odolově se dostanete na Panskou cestu, odkud je lyžařská stopa upravována pro klasiku i bruslení. Z osady Paseka můžete pokračovat dále až do Petříkovic nebo do Úpice, nebo naopak přesunout začátek trasy na Krkavčinu a tak si celý výlet prodloužit o dalších 8 km.

Jižně od Jestřebích hor jsou přednostně upravovány dvě lyžařské tratě. První z nich vede malebným Babiččiným údolím a začíná v Havlovicích u školy. Odtud pokračuje přes most u Mandle, kolem Slatinského mlýna, přes Červený most až na Pohodlí k Žernovské lávce. Dále stopa přechází Bílý most, kolem Viktorčina splavu, pomníku Babičky, přes luka pod Ratibořickým zámkem a končí u klubovny zahrádkářů na okraji České Skalice (19 km).

Na kratší okruh se můžete vydat kolem zříceniny hradu Vízmburk. Zde stopa začíná na odbočce od osady Náchodec, kolem hájovny u Devíti křížů a přes lom Krákorku, kde byl objeven první otisk stopy dinosaura. Od lomu trasa klesá k hradu Vízmburk a v mírném klesání pokračuje až do místní části osady Potůčky. Tady se stopa napojuje na modrou turistickou trasu a tím je okruh prakticky ukončen. Odsud se lze po stejné trase vrátit zpět přes Náchodec na výchozí místo trasy (10 km).

Další upravované běžecké tratě se nacházejí například v romantické krajině obklopené skalními útvary Adršpašsko-teplických skal. Využít můžete například okruh okolo Zdoňovské hejdy, který vede z parkoviště v Dolním Adršpachu pod Křížovým vrchem přes Zdoňov, Bučnici a Skalní mlýn zpět na parkoviště (10 km).

Menší okruh upravený na bruslení se nachází na louce za vilovou čtvrtí rovněž u parkoviště v Dolním Adršpachu (3,6 km). V neposlední řadě vede příjemná trasa od zámečku Bischofstein kolem rozcestí pod Čápem a Zvětralým vrchem, kolem odbočky do Vlčí rokle až do Dolního Adršpachu (11 km).

Ke svým sportovním zážitkům můžete využít také dvě linky skibusů, které se chystají vyrazit na začátku ledna. První skibus vyjede v sobotu 7. ledna v 9.00 z Náchoda a bude jezdit přes Červený Kostelec a Úpici do Jestřebích hor. Druhá linka vyráží z Náchoda ve 12.15 a sveze vás až za hranice s Polskem přes Kudowu Zdrój do Karłówa. Oba skibusy budou jezdit pouze do konce února, proto neváhejte a vydejte se na lyže a za dalšími zimními dobrodružstvími bez auta.

Všechny upravované tratě, podrobné jízdní řády skibusů, sněhové zpravodajství a tipy na lyžařské výlety naleznete na ski.kladskepomezi.cz, nebo na www.kladskepomezi.cz.