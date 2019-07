O Jiřím Slívovi lze bez nadsázky tvrdit, že patří k nejvtipnějším z vážných výtvarníků. Ne nadarmo spolupracoval s legendárním časopisem Dikobraz a ne nadarmo vystavoval v mnoha evropských i mimoevropských zemích a jeho práce jsou součástí mnoha výtvarných sbírek po celém světě.

Jeho humor je jemně trefný a svými „vtipy“ umí pohladit po duši. Ale nikdy nepracuje prvoplánově s pouhou vtipností, ale vždy je v jeho tvorbě přítomen až filosofický podtext. O něm můžeme mluvit ve světle doslovně tlumočených rčení, kdy se ve výtvarnu jakoby přibližuje třeba k Franzi Kafkovi, který podobně přistoupil k tématu třeba v povídce „Umělec v hladovění“. A podobně jako slavný pražský spisovatel nachází i Jiří Slíva nepochopitelnosti v byrokracii světa – naštěstí snad bez quijotské snahy dostat se „na Zámek“.

Jeho tvorba nabízí nepřeberné množství výkladů, ale nikdy autor direktivně nepřikazuje, jak se na který tisk má divák dívat a co v něm má vidět. Navíc se Slíva-grafik dívá na svět s nadhledem a s nadsázkou, takže i jeho občasné „tázání se po nejelemntárnějších věcech člověka a světa“ je vlastně humornou nadsázkou.

Jiří Slíva vystavoval kromě České republiky např. ve Švýcarsku, Německu, Belgii, Nizozemí, Francii nebo USA. Z expozice v Polici nad Metují zřetelně vyčnívají tři témata, se kterými J. Slíva pracuje celoživotně: láska ke kavárnám, láska k vínu – obě často doprovázeny názvy ve francouzštině a láska k jazzu… a nutno dodat, že všeho je v expozici výstav v Zeleném domečku „tak akorát“. Navíc je během výstavy možné si některé tisky z výstavy zakoupit.

Výstavu v rámci Nové Terasy 2019 pořádá spolek Apeiron s podporou Města Police nad Metují a ve spolupráci s Muzeem papírových modelů.

Výstava je otevřena od úterý do neděle od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin a potrvá do 1. září. Vstupné dobrovolné.