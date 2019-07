Na výstavě autor představil svůj cyklus obrazů nazvaný „Sedm“. Vytvořil ho v roce 2011 jako svou diplomovou práci. V její teoretické části napsal, co bylo impulsem pro jeho vznik: „V poslední době mě zajímá mysl. Jelikož je mysl nezměrný prostor, zajímám se přesněji o prožitky, které se v mysli zpracovávají a mají vliv na lidské chování. Člověk vstřebává jednotlivé zkušenosti, impulsy a vjemy (prožitky), staví z nich jakýsi vlastní modul názorů a odpovědí a používá ho při běžné komunikaci.“

Jan Petrov, rodák z Broumova, je odchovancem polické ZUŠ, poté vystudoval AVU v ateliéru Zdeňka Berana a v současné době učí na ART& DESIGN INSTITUT v Ateliéru Multimédia 3Dgrafika. Má za sebou několik samostatných výstav v Praze, Brně, Šumperku nebo Olomouci, kde v rámci výstavy „Fascinace skutečností: hyperrealismus v české malbě“ vedl kurz hyperrealistické malby.

„Celou expozici výstavy můžeme chápat i jako symbolické zobrazení sedmi hříchů. A tento přesah k vyšším hodnotám vyrovnává neklid v divákovi, jakoby říkal, že vše je v pořádku,“ dodává Pavel Frydrych.

Výstavu pořádá spolek Apeiron s podporou Města Police nad Metují a ve spolupráci s Muzeem papírových modelů. Výstava potrvá do 28. 7. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Vstupné dobrovolné.