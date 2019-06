Konec školního roku neznamená jen ukončení školní docházky a začátek prázdnin, ale v mnoha případech i start letních kulturních programů. V Broumově začíná hlavní část koncertů vážné hudby „Za poklady Broumovska“ a v Polici nad Metují zase kulturní letní projekt „Nová Terasa“.

V rámci „Busking tour“ vystoupí 29. června od 20:30 v Polici nad Metují s koncertem Police Symphony Orchestra (PSO). Koncert je naplánován v návaznosti na zahájení festivalu “Za poklady Broumovska”, které proběhne od 18 hodin.

„Vše je naplánováno tak, aby lidé mohli pohodlně přejet z Broumova do Police na koncert PSO a vše si užít.” A hned po skončení koncertu, začne před Muzeem papírových modelů promítání krátkých filmů krále grotesek, Charlie Chaplina, které bude doplněno o živý hudební doprovod. O ten se postará učitel z polické ZUŠ, klavírista Pavel Čapek,” uvedla Petra Soukupová z PSO.

V letošním roce uplyne 125 let od první veřejné filmové produkce, která proběhla v Edisonově studiu. Toto výročí si promítnutím krátkých filmů nejznámějšího herce, scénáristy a režiséra němé éry připomenou diváci v Polici nad Metují v rámci „Nové Terasy 2019“.

„Když jsme zjistili, že plánujeme na stejný termín akci,“ řekl Lukáš Kollert ze spolku Apeiron, „tak jsme přemýšleli co s tím. A nakonec jsme se namísto přesunutí termínu jedné nebo druhé akce rozhodli jednu plynule navázat na druhou. Takže od pouličního turné PSO k Charlie Chaplinovi to bude v Polici v sobotu 29. června pár minut klidné chůze, asi 300 metrů. Věříme, že spojení obou akcí lidé ocení a my díky tomu můžeme nabídnout možnost příjemně stráveného podvečera a večera.“

Koncert pořádá Police Symphony Orchestra v rámci svého pouličního turné po Čechách.

Promítání pořádá spolek Apeiron v rámci Nové Terasy ve spolupráci s Muzeem papírových modelů a podporou Města Police nad Metují. Na promítání je vstupné dobrovolné.