Už sem nejezdí školní zájezdy, ani výletníci ROH, ale v Ratibořicích je stále v sezóně lidí hodně. Táhne zámek, ale i samo údolí s opravenými stavbami, památkáři si dali záležet a mlýn, náhon, i mandl jsou perfektně opraveny.

Odtud a sem proudí davy lidí, ve mlýně i u nedalekého Panského domu, který na opravu ještě čeká, se dobře sedí, jí a pije. Zejména různé speciality - buchty, koláče nebo placky z chlebového těsta podplamenice jsou velkým mlsem. A chleba se škvarky spolu s pivem, kdo by odolal, přijaté kalorie po pár kilometrech pohybu shodíte.

Cesta ke splavu kolem strnulého podivného pomníku Otty Gutfreunda je dlouhá asi kilometr, údolí je svěže zelené, v mlýnském náhonu teče průzračná voda.

Hezká iluze

Po pár minutách jste u Starého bělidla. Částečná roubenka pokrytá šindelovou střechou, tady se odehrával děj Babičky, i když tu Panklovi nikdy nebydleli. Ani babička prý nebyla ideálem bělovlasé, téměř božsky lidské a moudré stařenky.

Dům postavil mlynář Antonín Rudr v roce 1797. V roce 1842 ho prodal vrchnosti. Vedle bělidla stojí ještě panská prádelna.

Splav, kam umístila Němcová Viktorku, byl dřevěný, a stál nalevo od nynějšího. Úpa teče v upraveném korytě, vše vypadalo trochu jinak. Viktorka, ona bláznivá ženština, přežila Němcovou, a dokonce měla i druhé dítě, syna Jana. Vše bylo jinak.

Chalupa Starého bělidla je volně k nahlédnutí, po roce 1945 do ní nainstalovali nábytek podle románu, další propriety přibyly při natáčení Moskalykovy Babičky. Ale je to hezká iluze, i když nepravdivá.

Panklovi tu ale nikdy nežili, Němcová zde prožila hezké prázdniny s dětmi v roce 1844. Ratibořické bělidlo stálo u starého zámeckého skleníku do roku 1830, poté ho zbořili. Panklovi se museli přestěhovat vlhkého do sklepního bytu u panského dvora.

Tady s nimi ale babička už nebydlela. Život to nebyl nikterak snadný, žádný ideál z pozdějšího románu. Babička ale přirostla jak v románové, tak ve filmové podobě k srdci miliónům čtenářů a diváků.

Herecké muzeum

Nad Panským domem stojí dům, který z téměř ruiny zrekonstruoval režisér Tomáš Magnusek, nazvaný Viktorka. Podíle se i Martin Dejdar a jiní. Hotel s restaurací je zároveň i Hereckým muzeem se spoustou předmětů a především fotografií a kreseb s filmovou tematikou.

Okolí plné turistických cílů

Ratibořice jsou výborným turistickým cílem - celé údolí Úpy až k Červené Hoře nebo na opačnou stranu do České Skalice. Kousek je to do Náchoda, na altán na Rýzmburku, do Nového Města nad Metují, na Dobrošov.