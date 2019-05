Nedaleko od Trutnova se nachází jedna z asi nejhezčích autokrosových tratí nejen v okolí, ale i v celé Evropě. Ne nadarmo se jí proto říká „Mekka autokrosu“. Trať o délce 930 m a převýšením 36 m má asfaltový start. Podle webu www.autokrosar.cz drží dosavadní rekord trati Václav Fejfar, jenž ji projel za 38,50 s, což odpovídá průměrné rychlosti 82,8 km/h. A to již v roce 2001!

Pro diváky je trať zajímavá hlavně tím, že z jednoho místa lze vidět většinu trati. A navíc poměrně velké převýšení má za důsledek, že si diváci ani moc nepřekáží.

Trať byla perfektně připravená a viděli jsme na ni více jak 130 závodníků, kteří se do závodů přihlásili. Byli mezi nimi i tři loňští mistři Evropy – Václav Fejfar, Petr Nikodém a Jakub Novotný. V sobotu se jely hlavně tréninkové jízdy a dvě rozjížďky třídy Racer Buggy.

V neděli 26. května za velmi příznivého počasí pokračovalo zápolení jezdců. Na dopoledne byly připraveny druhé a třetí jízdy a po obědě začaly jízdy semifinálové a finálové.

Celou neděli probíhaly velmi napínavé závody s neočekávanými výsledky. Kdo mohl očekávat, že například Václav Fejfar skončí půl kola před cílem finálové jízdy a závod nedokončí? A na závěr závodního dne si organizátoři nechali finálovou jízdu kategorie Superbuggy, která byla plná napínavých soubojů jezdců.

Všem fanouškům, kteří se těšili, že ho uvidí na stupních vítězů, Václav Fejfar po závodě řekl: „Krásné závody nám pokazil problém s převodovkou. Aby nedošlo k jejímu poškození, bylo rozumnější auto odstavit, i když to bylo jen půl kola před cílem finálové jízdy. Všem, co nám přišli fandit, se moc omlouváme, ale prioritou je mít auto vyzkoušené a připravené na příští týden do lotyšské Bausky. A to se nám povedlo.“

Nedělní závody doprovázelo i několik nehod, přičemž dva závodníci utrpěli zranění - jednalo se o zlomeniny, pohmožděný krční obratel a otřes mozku.

Nejhrůzostrašnější nehodu měl Lukáš Vávra, který ve druhé rozjížďce divize D2 šel devětkrát přes střechu! Jeho nová Mazda 2 tak je hned na začátku sezóny na odpis.

Výsledky za celý víkend jsou k dispozici zde.

Další fotografie