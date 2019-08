Základní výuka byla rozdělena do dvou odborně zaměřených proudů – Modern Information Technologies a Business and Intercultural Studies. Výuku pak doplnily středeční exkurze ve významných českých firmách, jako jsou Petrof, spol. s r.o. nebo Škoda Auto a.s. Páteční dopoledne patřila tzv. Academic talks, tedy setkání a besedám s akademiky v rámci odborných seminářů a přednášek.

V rámci doprovodného programu se studenti měli možnost seznámit s historií i současným životem v České republice. Kromě jiného navštívili například hrad Valdštejn, prošli se po Starém Městě pražském, ale prohlédli si i hradeckou observatoř.

Slavnostní ukončení letní školy se konalo 5. srpna 2019 ve zcela zaplněné posluchárně J1, kde bylo všem úspěšným absolventům předáno osvědčení. Kromě toho byly vyhlášeny výsledky fotosoutěže a ocenění si odnesli i studenti s nejlepšími studijními výsledky.

Docentka Blanka Klímová, vedoucí katedry aplikované lingvistiky, která se na výuce i v tomto roce podílela, říká: „Na výuku v rámci letní školy se vždy velmi těším. Je to jedinečná příležitost, jak poznat zcela odlišné kultury, jejich tradice, zvyky či hodnoty a uvědomit si ty naše, české. Věřili byste například, že máme krásně modrou oblohu s mnoha hvězdami, kterou v Asii nelze takto vidět?”

Také jeden za studentů City University of Hong Kong, Zichen Wang, považuje svůj letní pobyt v Hradci Králové za velice přínosný: „Obor, který studuji na City University, se zaměřuje na programování, proto jsem si na letní škole vybral „business administration“, abych se dozvěděl něco nového. Letošní léto je poslední, které můžu strávit cestováním a odpočinkem, jelikož příští rok začínám pracovat. I v tomto směru letní škola splnila mé očekávání. Našel jsem si zde mnoho přátel z různých zemí a s některými bych chtěl zůstat v kontaktu. A moc rád bych se někdy v budoucnu vrátil.“