„Mám velikou radost, že královéhradečtí zastupitelé návrh Univerzity Hradec Králové na pojmenování části univerzitního kampusu Na Soutoku odsouhlasili. Jako rektor, ale i jako občan Hradce Králové jsem hrdý na to, že město, ve kterém žiji, ctí odkaz ideálů sametové revoluce. Studenti byli vždy katalyzátorem historických momentů, které vedly k zásadním společenským změnám. Univerzitní kampus je proto dle mého názoru to nejdůstojnější místo, které bude jejich odhodlání, vůli a ochotu měnit společnost k lepšímu připomínat. Děkuji zastupitelům, že to cítí stejně a Univerzitě Hradec Králové k tomuto kroku pomohli,“ reagoval na hlasování zastupitelů rektor UHK Kamil Kuča.

Slavností pojmenování prostor na náměstí Václava Havla proběhne v předvečer 30. výročí listopadových událostí z roku 1989, tedy 16. listopadu tohoto roku v univerzitním kampusu Na Soutoku.

Všichni ti, kteří si budou chtít připomenout bojovníky proti totalitám na našem území, jsou již nyní srdečně zváni. Listopad je ještě daleko, o podrobnostech slavnostního aktu s kulturním programem budou studenti a obyvatelé Hradce Králové informováni s dostatečným předstihem.

Pokus mít náměstí Václava Havla Hradec Králové již pamatuje. V roce 2012 o jeden hlas neprošel návrh pojmenovat tak náměstí Svobody, kde mj. sídlí Filozofická a Pedagogická fakulta UHK. Během hlasování zastupitelů 25. června 2019 byla naopak shoda jednoznačná – proti nehlasoval nikdo a zdržel se pouze zastupitel za KSČM.