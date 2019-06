Cílem této soutěže určené žákům základních a středních škol je prohloubit znalosti v programování a v používání softwaru u žáků, zvýšit zájem o výpočetní techniku a technické obory.

Pátečního slavnostního zahájení se ujali primátor města Hradec Králové Alexandr Hrabálek a proděkan fakulty pro vědu a výzkum Ondřej Krejcar. Ten mimo jiné zmínil srovnatelnost tohoto vícedenního programátorského snažení s podobou některých zkoušek z technik programování, kdy je student také vystaven nutnosti za krátký časový úsek samostatně navrhnout a naimplementovat reálný softwarový kód. „Jejich snažení již v tomto věku je úctyhodné a v budoucnu při studiu na univerzitě dobře využitelné,” ocenil práci účastníků Ondřej Krejcar.

Sobotní dopoledne patřilo vlastnímu čtyřhodinovému klání. V závislosti na kategorii vytvářeli soutěžící upravenou verzi kultovní hry Pac-Man, virtuální verzi známého hlavolamu Rubikova kostka a na zařízení Arduino programovali ovládání bankovního trezoru. Odpoledne účastníci využili své osobní volno k návštěvě města a večer vyslechli zajímavé přednášky porotců Jiřího Bence a Jana Turoně.

Na nedělním slavnostním vyhlášení výsledků předala Iva Vojkůvková z Katedry informatiky a kvantitativních metod ceny FIM UHK v podobě finanční odměny pro vítěze SŠ kategorií a poukázek na přihlášku ke studiu zdarma. Jana Ševcová z garantující organizace NIDV (Národní institut pro další vzdělávání) přidala ceny od sponzorů a diplomy. Zajímavostí je, že mimořádnou cenu poroty za originální řešení získal jediný zástupce kraje, Adam Giebl ze SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky, s.r.o. v Hradci Králové.

V kategorii Programování žáci patří prvenství Matyáši Hronkovi ze ZŠ v Českých Budějovicích, kategorii Tvorba webu nejlépe zvládl Tomáš Veselý z Gymnázia J. Heyrovského v Praze a v kategorii Programování mikrořadičů byl nejlepší Ondřej Lukeš ze strakonické základní školy.

Petr Zahradník z Gymnázia a SOŠ dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem, první v kategorii Programování mládež, uvedl: „Soutěž se mi moc líbila. Jen bych možná zařadil na úkor volna více přednášek. Ty dvě večerní byly velmi dobré. Zadání mi nepřipadalo těžké. Jako vítězi se mi to lehce říká, ale čekal jsem větší konkurenci. Na této soutěži oceňuji, že je praktická a jednoznačná, ale klidně bych přitvrdil, je to přece jen celostátní kolo. Nezaseknout se na triviálních chybách, dá se to myslím zvládnout i za kratší čas. Ale jak už jsem napsal, líbí se mi jednoduché praktické zadání, to oceňuji moc! Do soutěže bych se klidně přihlásil zas, bohužel už ale nebudu středoškolský student, takže pro mě - poprvé a naposledy. Fakulta je velice pěkná, dokázal bych si zde představit studium, svou vysokou školu už mám ale vybranou, a tak zamířím studovat bohužel jinam.“