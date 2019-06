Nemáte program pro děti na poslední srpnový týden ve dnech od 26. do 30. srpna? Zapište je na příměstský tábor Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Letošní ročník nese název Pevnost FF. Po vzoru Pevnosti Boyard budou děti za splněné úkoly sbírat indicie, které je dovedou … Kam? K čemu? To si zatím organizátoři nechávají pro sebe.

Na začátku tábora čeká děti slavnostní imatrikulace, v závěru pak promoce, při níž obdrží diplom bakaláře oboru Táborové vědy. Program připravují katedry a ústavy Filozofické fakulty UHK. Děti s nimi budou mimo jiné zakládat nový stát a vymýšlet jeho pravidla, zachraňovat moudré knížky před hrozící zkázou, vytvářet záchrannou sociální síť Hradce Králové či se s nimi vypraví po stopách nejslavnějších hrdinů evropské historie.

Tábor je určen dětem od 7 do 12 let. Program tábora bude vždy od 8 do 16 hodin.

Další informace najdete zde.