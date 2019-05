Počet zhlédnutí: 57

Článek od uživatele Jakub Novák

Jako mořeplavci z prehistorické Evropy. Archeologové z Univerzity Hradec Králové vyrazili na expedici Monoxylon III

Zažít na vlastní kůži to, co na primitivních dřevěných lodích zažívali kolonizátoři starých zemědělských kultur. Potvrdit si teorie o nich, nebo je naopak vyvrátit. Přinést odpovědi na to, jak vítr ovlivňoval námořní plavby doby kamenné či zda mohla být využívána jednoduchá plachta.