Článek od uživatele Jakub Novák

V Hradci Králové se poslední květnový víkend rapidně zvýší koncentrace nadšených učitelů fyziky

Kampus Univerzity Hradec Králové bude hostit 6. ročník celorepublikové konference Elixíru do škol pro učitele, příznivce fyziky a digitálních technologií. Více než 200 pedagogů se tak opět sjede do Hradce Králové, aby načerpali pořádnou porci inspirace do své výuky.