Žacléřské Fčely bronz neobhájily

Pilotní soutěží víkendu byl mistrovský turnaj ženských družstev, ve kterém region reprezentovaly úřadující mistryně Královéhradecka Fčely z Baníku Žacléř. Obhájkyně bronzu z loňska se však tentokrát na bednu neprobojovaly. Ze skupiny sice postupovaly z první pozice, v následném play off ale dokázaly vyhrát jediné střetnutí, když v osmifinále udolaly Vichřice z Ještědu 6:5 (tým z Liberecka, který ovšem sezónu absolvoval na Královéhradecku, protože v jeho kraji se liga žen nehraje).

Ve čtvrtfinále Fčelám stopku po výsledku 4:6 vystavily pražské Dart´s Ladies, které nakonec dokráčely pro stříbro. Nejúspěšnějším týmem z královéhradecké ligy se na mistrovství stal paradoxně až čtvrtý tým tabulky Dračice Hradec Králové, které na šampionát cestovaly jako náhradnice a odvezly si senzační bronz.

Náchodští a Jičínští se neprosadili

Na sobotní béčkový šampionát se vypravila družstva Cukrárna Náchod a Dangerous Rebels Jičín. Obě dokázala projít sítem základních skupin, když náchodští postupovali z druhého a jičínští dokonce z prvního místa své tabulky. Radostných chvil si bohužel dlouze neužívaly, protože oba týmy padly po těsných bitvách 4:5 hned v úvodním kole vyřazovací fáze.

Konečnou sedmnáctou pozici zřejmě nebudou hodnotit pozitivně ani v jednom z táborů bývalých okresních měst. Za loňským parádním vystoupením Fekobe Pilníkov, který se v této kategorii stal 2. vicemistrem ČR, zaostaly tzv. o parník.

Ani céčkové mistrovství štěstí nepřineslo

Nedělní program šampionátu nabídl souboje v kategorii C, kde oblast reprezentovali Námořníci z Paluby Dvůr Králové a Zlatí Bažanti Velké Poříčí. Vývoj turnaje byl podobný tomu sobotnímu v kategorii B. Také v tomto případě zvládly postoupit ze skupiny oba celky.

První kolo play off ale nepřešel Dvůr, jež podlehl pražskému Proti Proudu 2:5. Velké Poříčí vydrželo pouze o kolo dále, kde narazilo na GoldStar Nové Město pod Smrkem, jemuž podlehlo těsně 4:5. Ambice obou zástupců z Královéhradecka byly zajisté vyšší. Slabou náplastí na brzké opuštění mistrovství je skutečnost, že jejich přemožitelé nakonec stanuli na příčkách nejvyšších.

Druhý mistrovský víkend je na programu na stejném místě ve dnech 22. a 23. června a zasáhnou do něj celky z kategorií Elite (40+ Trutnov), A (Prima Plus Česká Skalice) a také z nejnižší D (Černý Sup Starý Rokytník B).