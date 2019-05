Počet zhlédnutí: 9

Vítězové soutěže JA studentská firma roku jsou z Hradce Králové, pojedou do Lille

Reprezentovat Česko ve francouzském Lille pojede firma Kiš-Kiš z Obchodní akademie z Hradce Králové. Studenti vyhráli finále soutěže, které se uskutečnilo 16. května na University of New York in Prague. Tím postoupili do evropského finále JA Company Of The Year Competition (3. až 5. července).